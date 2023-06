Stand: 23.06.2023 15:57 Uhr Kindernachrichten: Schon wieder Ärger bei der Bahn von Jörgpeter von Clarenau

Kinder: In den Sommerferien wird bei der Bahn wahrscheinlich viel gestreikt und das könnte zu Problemen führen. Es könnte sein, dass in den Sommerferien die Bahn streikt, so dass man, wenn man kein Auto hat, gar nicht mehr vorankommt, nur mit Laufen.

NDR Info Kindernachrichten: Viele machen sich Sorgen, dass es tatsächlich zu einem großen Streik kommen könnte. Sehr lange hatte es Verhandlungen gegeben. Doch in dieser Woche hat die Bahn-Gewerkschaft EVG gesagt, dass die Einigungsversuche gescheitert seien.

Kinder: Ich hab gehört, dass die Gewerkschaft für die, die bei der Bahn arbeiten, kämpft und will, dass die mehr Geld bekommen. Die Bahn war wahrscheinlich nicht so begeistert, denn schließlich kriegen sie … verdienen sie dadurch auch weniger Geld. Die Bahn war auch wütend, weil sie sich fast geeinigt hatten.

NDR Info Kindernachrichten: Die Gewerkschaft sieht das anders und glaubt jetzt, dass sie nur mit einem Streik ihre Forderungen durchsetzen kann. Die Leute, die in der Gewerkschaft sind und für die Bahn arbeiten, wollen jetzt über einen Streik abstimmen. Wenn sie ihn beschließen, dürfen sie streiken. Das ist ein wichtiges Grundrecht. Trotzdem hoffen viele, dass es nicht zu diesem Streik kommt, sondern doch noch zu einer Einigung. Denn ein Stillstand der Bahnen wäre jetzt für viele ein großes Ärgernis.

Kinder: Dadurch werden die Sommerferien halt vermiest. Viele Leute wollen mit der Bahn verreisen, das ist für die dann noch ärgerlicher. Es ist besonders ärgerlich, weil die Autos halt meistens schwarz sind und es in den Autos dann auch sehr heiß wird.

NDR Info Kindernachrichten: Nicht nur Familien, die im Falle eines Streiks mit Autos in Urlaub fahren oder das Flugzeug nutzen müssten, drücken noch kräftig die Daumen, dass es keinen Bahnstreik in den Großen Ferien gibt.

Dieses Thema im Programm: NDR Info | Kindernachrichten | 24.06.2023 | 11:40 Uhr