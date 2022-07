Stand: 08.07.2022 15:00 Uhr Kindernachrichten: Schnell steigende Preise von Janine Albrecht

Kinder: Lebensmittel sind zum Beispiel teurer geworden, die vorher günstiger waren, die man mehr gekauft hat, kauft man jetzt weniger, weil es so teurer geworden ist alles.

NDR Info Kindernachrichten: Und nicht nur Lebensmittel, auch Sprit fürs Auto, Strom und vieles mehr ist bekanntlich teurer geworden. Viele Fachleute gehen davon aus, dass Manches noch teurer werden könnte.

Kinder: Für viele Menschen, die vielleicht nicht so viel Geld haben, bedeutet das, dass sie sich nicht soviel leisten können, weil wenn alles teurer ist, kann man sich ja nicht so viel kaufen.

NDR Info Kindernachrichten: Bundeskanzler Olaf Scholz hat deshalb in dieser Woche eine Aktion gestartet. Er will gemeinsam mit der Wirtschaft, also Firmenchefs, mit Gewerkschaften, die sich für die Rechte bei der Arbeit, für mehr Lohn einsetzen, und Fachleuten beraten, wie man am besten durch diese Krise kommen kann. So schnell wird sich an den hohen Preisen allerdings nichts ändern, die wir gerade alle im Alltag spüren:

Kinder: Es ist schon so, dass manchmal nicht jede Süßigkeit mitgenommen wird oder das mehr für die ganze Woche eingekauft wird, anstatt für die nächsten drei Tage.

