Stand: 13.01.2023 15:00 Uhr Kindernachrichten: Schmierspur auf der Autobahn von Jörgpeter von Clarenau

Kinder: Ich habe gehört, dass es da Probleme mit der Autobahn gab, weil Öl ausgelaufen ist und da müssen die Autos eine Umleitung fahren.

NDR Info Kindernachrichten: Auf einer der wichtigsten Autobahnen in Deutschland, der A 7 in der Nähe von Göttingen, ging tagelang nichts mehr. Auf einer Länge von mehr als 50 Kilometern waren die Fahrbahnen mit einem klebrigen Ölfilm überzogen. Ein Lastwagen hatte eine große Menge an öligem Kokosfett verloren.

Kinder: Auf so einer Autobahn fährt man halt sehr schnell, aber wenn es nass ist, dann kannst du nicht so schnell fahren, weil es eine höhere Gefahr ist, dass man wegrutscht. Jetzt wegen dem Kokosnussöl muss man auch schnell eine Umleitung finden.

NDR Info Kindernachrichten: Tatsächlich ging es auf der A7 nicht mehr um schnelles oder langsames Fahren. Das Zeug auf der Fahrbahn war so glitschig, dass die Autobahn komplett gesperrt werden musste. Spezialfirmen rückten an und standen vor der Aufgabe, die ölige Schicht schnell und gründlich zu beseitigen.

Kinder: Würde ich jetzt in so einer Reinigungsfirma arbeiten, würde ich mich erst mal so fragen, wie kriegt man diese Mengen an Kokosfett überhaupt weg. Wenn das eh schon schwer abgeht, wie soll man das dann wegbekommen, mit so einem, also ich weiß nicht, gibt es irgendwie so was wie ein Reinigungsauto oder so was. Obwohl es wahrscheinlich auch selbst damit irgendwie schwer ginge.

NDR Info Kindernachrichten: Tag und Nacht waren Dutzende Helferinnen und Helfer mit dem Saubermachen der Fahrbahnen beschäftigt. Experten fanden heraus, dass die Mischung von heißem Wasser und einem speziellen Lösungsmittel am besten hilft. Stück für Stück wurde die A7 dann wieder freigegeben. Sehr zur Freude der Menschen in den Ortschaften, die an der Umleitungsstrecke leben und Kolonnen von Brummis ertragen mussten, die durch ihre Straßen fuhren. Die Polizei will unbedingt den Verursacher des Schadens finden. Denn der Putzeinsatz hat Millionen gekostet.

