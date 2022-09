Stand: 09.09.2022 15:00 Uhr Kindernachrichten: Schluss mit einem Vorurteil von Jörgpeter von Clarenau

Kinder: Es hat jetzt eine Studie gegeben, die gezeigt hat, dass sich Mädchen für Naturwissenschaften interessieren.

NDR Info Kindernachrichten: Was Forschende an der Internationalen Hochschule Erfurt herausgefunden haben, war für viele eine Überraschung. Bei Mädchen ist das Interesse an naturwissenschaftlichen Fächern, Mathe und Informatik riesig. Gut zwei Drittel der befragten Schülerinnen haben gesagt, dass sie in diesen Fächern besonders lernhungrig sind.

Trotzdem entscheiden sich viel weniger Mädchen für ein Studium in diesen Fächern - und noch weniger für einen Beruf, der mit diesen Fächern zu tun hat. Die Forschenden wollen nun genauer untersuchen, woran das liegt. Wir fragten zwei Schülerinnen und einen Schüler aus dem Corvey-Gymnasium in Hamburg:

Geistern bei euch oder in euer Umgebung manchmal noch Vorurteile über typische Männer- oder typische Frauenberufe herum?

Kind: "Also, ich finde, man sollte eigentlich keine Klischees haben wegen Berufen - man hat ja schon so ein bisschen was im Kopf so, dass zum Beispiel. Krankenschwestern eher Frauen sind und zum Beispiel Müllmänner sind eher Männer."

Kind: "Auf Schiffen, finde ich, sieht man eigentlich auch nur Männer als Kapitän und sowas – ich habe auf dem Schiff erst einmal gehört, dass dort einmal eine Frau gearbeitet hatte."

Kind: "Also, ich finde das nicht so gut."

"Kind: "Aber, man kann natürlich versuchen, so gut wie möglich, sich nicht davon beeinflussen zu lassen."

Kind: "Und ich finde, man sollte das machen, was einem Spaß bringt."

Kind: "Der Job, der zu einem passt, ist immer der beste."

Dieses Thema im Programm: NDR Info | Kindernachrichten | 10.09.2022 | 11:40 Uhr