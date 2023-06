Stand: 09.06.2023 15:00 Uhr Kindernachrichten: Schlimmer Rauch von Janine Albrecht

Kinder: Ich habe gehört, dass es in Kanada gerade sehr viele Waldbrände gibt und es sehr heiß dort ist. Der Rauch zieht auch über die USA, bis nach New York und der ganze Himmel ist in New York jetzt gelb wegen des Rauches.

NDR Info Kindernachrichten: Die Menschen sollen in ihren Häusern bleiben, sich nicht draußen aufhalten. Die Stadt New York warnt vor der schlechten Luftqualität. Dabei sind die Waldbrände in Kanada ziemlich weit weg von New York. Man muss schon einige Stunden mit dem Auto fahren. Aber der starke Wind hat den Rauch bis in die USA geweht.

Kinder: Die Feuer sind sehr groß und die kanadische Feuerwehr kann nichts mehr dagegen tun, man muss die Wälder einfach brennen lassen, was aber sehr schlecht für die Umwelt ist. Man hofft einfach, dass es regnet oder irgendwann aufhört.

NDR Info Kindernachrichten: Auch bei uns im Norden hat es länger nicht mehr geregnet. Auch hier hat es schon die ersten Waldbrände des Jahres gegeben, in Niedersachsen und in Mecklenburg-Vorpommern ist die Waldbrandgefahr gerade sehr hoch.

Kinder: Das Ganze hat damit zu tun, dass es in Deutschland gerade sehr sehr trocken ist und deswegen hat der Wald auch nicht viel Wasser. Man braucht nur eine Zigarettenkippe in den Wald zu schmeißen und der Wald fackelt fast direkt ab. Deswegen darf man da kein Lagerfeuer machen, weil es sich direkt ausbreiten würde und ein sehr großes Feuer entstehen würde.

