Stand: 28.04.2023 15:00 Uhr Kindernachrichten: Schlechte Luft in vielen Städten von Anina Pommerenke

Kinder: In vielen Städten in Europa ist die Luft sehr schlecht. Und eine Studie hat herausgefunden, dass das auch sehr krank machen und sogar tödlich enden kann.

NDR Info Kindernachrichten: Diese Studie hat die Umweltagentur der Europäischen Union diese Woche vorgestellt. Sie zeigt, dass die Belastung mit Schadstoffen in Städten oft sehr hoch ist. Dort wohnen nicht nur viele Menschen auf kleinem Raum, es fahren auch viele Autos und es gibt viel Industrie.

Besonders gefährlich ist sogenannter Feinstaub. Er bildet sich aus kleinen Teilen, die zum Beispiel beim Verbrennen von Kohle, Öl oder Holz entstehen. Mit bloßem Auge kann man Feinstaub nicht sehen.

Kinder: Ich habe gehört, dass die Luft aus den Autos, wenn die fahren, dass das halt nicht gut ist. Weil die meistens Benzin benutzen und die Luft dann verschmutzt wird. Und Flugzeuge sind auch nicht gut, die produzieren auch komische Luft sozusagen.

NDR Info Kindernachrichten: Die Studie zeigt auch, dass die schlechte Luftqualität besonders gefährlich für Kinder und Jugendliche ist. Schließlich wachsen sie noch und in dieser Zeit sind die Organe und das Immunsystem besonders empfindlich. Es soll den Körper zum Beispiel vor Viren und Bakterien schützen. Die Experten schätzen, dass in Europa über 1200 Jungen und Mädchen pro Jahr an den Folgen der Luftverschmutzung sterben. Aber die Experten haben auch Ideen, wie sie besser geschützt werden können.

Kinder: Manche Leute wollen auch mehr grüne Wiesen und Bäume anpflanzen, damit die Luft auch frischer wird. An Schulen und Kitas werden auch mehr Pflanzen gepflanzt, weil die Kinder sind fast den ganzen Tag in der Schule. Damit da sie nicht erkranken und bessere Luft haben, wird da mehr gepflanzt als woanders. Man könnte nicht mehr so viel Auto fahren, sondern auch mehr Fahrrad fahren oder zu Fuß gehen, wenn es nicht so weit ist. Und man kann auch mit der Bahn fahren.

