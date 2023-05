Stand: 05.05.2023 15:00 Uhr Kindernachrichten: Schlag gegen große Verbrecher-Bande von Caren Busche

Kinder: Es gab einen großen Polizeieinsatz, da haben sich Polizisten geheim zusammengeschlossen und verdächtige Leute festgenommen und in verschiedenen Ländern wurden sie festgenommen und es war alles eine sehr große Geheimaktion.

NDR Info Kindernachrichten: Die Polizisten waren hinter der Mafia her - also einer großen und sehr gefährlichen Verbrecherbande. Sie hat ihr Zentrum in Italien, ist aber auch in anderen Ländern aktiv. Die Polizisten hatten die Verdächtigen vorher mehrere Jahre lang beobachtet. Und diese Woche haben sie zugeschlagen, da gab es die gemeinsamen Razzien. Das heißt, es wurden in mehreren europäischen Ländern gleichzeitig Häuser, Wohnungen und Geschäfte durchsucht. Allein in Deutschland waren mehr als 1.000 Polizisten im Einsatz. Insgesamt wurden etwa 150 Verdächtige festgenommen - die meisten in Süditalien. In Deutschland gab es rund 30 Festnahmen. Die Verdächtigen sollen unter anderem mit Drogen gehandelt haben.

