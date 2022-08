Stand: 05.08.2022 15:00 Uhr Kindernachrichten: Schattenseite der Sommerhitze von Anina Pommerenke

Kinder: Es ist ja gerade sehr heiß und die Hitze hat positive und negative Seiten. Zum Beispiel werden viele Pflanzen in letzter Zeit braun, haben zu viel Sonne und zu wenig Wasser. Tiere leiden darunter: mein eigener Hund hechelt nur. Es gibt Tiere, denen das einfach zu heiß ist zum Leben. Diese Hitze ist für Mensch, für Tier, für Pflanze nicht sonderlich gut auf lange Dauer.

NDR Info Kindernachrichten: Die Hitzewellen der vergangenen Tage und Wochen sorgen für viele Probleme. Besonders Landwirte haben Schwierigkeiten, ihre Felder und Tiere mit genügend Wasser zu Versorgen. In den Niederlanden - unserem Nachbarland - ist wegen der anhaltenden Trockenheit schon das Wasser knapp geworden, dort gibt es jetzt einen Notfallplan zum Wassersparen. In vielen europäischen Ländern sorgen aktuell auch Waldbrände für große Verwüstung. Auch bei uns in Deutschland sind mehrere Waldgebiete infolge der großen Trockenheit betroffen. Es ist extrem schwierig, die Brände unter Kontrolle zu bringen, denn die trockenen Bäume und auf dem Boden liegende Blätter fangen schnell Feuer. Auch für Menschen kann die Hitze gefährlich werden, man sollte daher viel trinken und lieber auch mal im Schatten sitzen, als zu lang in der knalligen Sonne zu bleiben. Experten befürchten, dass wir in Zukunft noch mehr Probleme mit Hitze im Sommer bekommen werden. Der Grund dafür ist der Klimawandel.

