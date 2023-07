Stand: 21.07.2023 15:00 Uhr Kindernachrichten: Saubere Energie von Anina Pommerenke

Kinder: Ich habe gehört, dass in Deutschland immer mehr Strom von Windrädern kommt oder hergestellt wird. Windenergie belastet die Luft nicht so, wie Kraftwerke, die durch Kohle und Erdöl angetrieben werden - die das brauchen und die dann dadurch Rauch in die Luft pusten.

NDR Info Kindernachrichten: Der Ausbau von Windenergie war diese Woche Thema, weil es neue Berichte darüber gab, wie es vorangeht mit dem Ausbau der Windkraft in Deutschland. Das Ergebnis: Es werden zwar mehr Windkraft-Anlagen gebaut, aber trotzdem gehe es zu langsam voran, um die Ziele der Bundesregierung zu erreichen. Die hat sich vorgenommen, dass es viel mehr klimafreundliche Energie bei uns geben soll. Die Windenergie spielt dabei eine wichtige Rolle. Bis zum Jahr 2030 sollen die Windräder an Land eine Gesamtleistung von 115 Gigawatt haben - aktuell erzeugen die Windenergie-Anlangen in Deutschland etwas mehr als die Hälfte davon.

Kinder: In Deutschland gibt es aktuell 28.500 Windräder.

NDR Info Kindernachrichten: Um die Energie-Ziele noch zu erreichen, müssen also deutlich mehr Windkraftanlagen gebaut werden - das Problem dabei ist, geeignete Flächen zu finden und entsprechende Genehmigungen zu bekommen. Denn viele Menschen empfinden Windräder als störend und wollen sie nicht bei sich in der Nähe stehen haben.

Grundsätzlich stehen die Bundesländer im Norden in Sachen Windkraft besser da als Süddeutschland. Schleswig-Holstein ist im Moment sogar klarer Spitzenreiter, was den Bau neuer Anlagen betrifft. Niedersachen produziert bundesweit am meisten Windenergie.

