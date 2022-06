Stand: 24.06.2022 15:00 Uhr Kindernachrichten: Rettungsaktion in Afghanistan von Anina Pommerenke

Kinder: In Afghanistan gab es ein schweres Erdbeben, da sind tausende Menschen verschüttet worden und auch getötet worden. Viele Leute leiden darunter und haben ihrer Häuser und Wohnung verloren - und alles.

NDR Info Kindernachrichten: Das schwere Erdbeben hat am Mittwochmorgen in den frühen Morgenstunden viele Menschen aus dem Schlaf gerissen. Seither laufen Rettungsarbeiten - die sind aber schwierig, weil die betroffene Region in der Bergen liegt und nur sehr schwer zu erreichen ist. Zudem ist Afghanistan ein sehr armes Land, es gibt kaum richtiges Werkzeug für die Helferinnen und Helfer. Die versuchen zum Beispiel, mit bloßen Händen Trümmer wegzuräumen, um nach Vermissten zu suchen. Außerdem fehlt es an Medikamenten und Krankenhäusern, wo die vielen Verletzten gut behandelt werden können.

Die Lage in Afghanistan ist ohnehin schwierig. Es fehlt an Essen. Besonders Frauen und Mädchen haben unter den herrschenden Taliban kaum Rechte. Die deutsche Bundesregierung hat aber gesagt, dass sie den betroffenen Menschen helfen wird - auch wenn sie die Politik in dem Land nicht unterstützen will.

