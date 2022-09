Stand: 16.09.2022 15:00 Uhr Kindernachrichten: Rekord beim Schlangestehen von Janine Albrecht

Kinder: Die Queen ist vorige Woche gestorben und im Fernsehen habe ich gesehen, dass sie in Schottland gestorben ist - und dann wurde sie ein paar Tage später in die Hauptstadt von Schottland gebracht, ich weiß grad nicht, wie die heißt…

NDR Info Kindernachrichten: Edinburgh - dorthin wurde der Sarg mit dem Leichnam von Königin Elizabeth der Zweiten in einer großen Kirche aufgebahrt. Vor der St.-Giles-Kathedrale standen zehntausende Menschen, um sich von der Queen zu verabschieden. Denn auch Schottland gehört zum Vereinigten Königreich - genauso wie Nordirland, Wales und natürlich England. Von Edinburgh ging es dann in die englische Hauptstadt...

Kinder: Vor ein paar Tagen wurde sie nach London gebracht.

NDR Info Kindernachrichten: Und dort gab es einen Trauerzug, bei dem der Sarg auf einer Kutsche vom Buckingham Palast zur Westminister Hall gebracht wurde. Das ist der älteste Gebäude-Teil des britischen Parlaments. Auf dem Sarg lag auf einem lilafarbenen Kissen aus Samt eine Krone: Die Imperial State Crown. Diese Krone, auf der unzählige Diamanten und andere Edelsteine funkeln, steht für das Vereinigte Königreich - und wurde von der Queen auch immer bei der Eröffnung des Parlaments getragen. In der Westminster Hall nehmen jetzt sehr viele Menschen Abschied von der Queen.

Kinder: Und das ist bis Montagfrüh auf und zwar Tag und Nacht, so dass alle Menschen jeden Tag, Tag und Nacht gucken können. Die Leute können an ihrem Sarg vorbei gehen, aber sie ist nicht aufgebahrt, der Sarg ist geschlossen. Und das sind so wahnsinnig viele Leute, weil sie sehr beliebt war und deshalb kommen sehr viele Menschen.

NDR Info Kindernachrichten: Und deshalb stehen sie in einer kilometerlangen Wartschlange…

Kinder: Ich finde das megakrass, weil die stehen ja über Stunden. Die haben ja alle die Queen geliebt, weil das war ihr Staatsoberhaupt über 70 Jahre lang und ich glaube, wenn ich da leben würde, würde ich da vielleicht auch hingehen, weil sie eine sehr gute Frau war und immer für ihr Land da war.

Also, das sind wirklich Millionen, die dort wirklich traurig sind, dass die Queen gestorben ist. Aber viele sind auch dagegen, dass es weiter Könige gibt. Die Kritiker sagen auch, dass es unfair ist, dass man von Geburt, König oder Königin wird, und sich das nicht richtig verdienen muss.

NDR Info Kindernachrichten: Deshalb wird es auch spannend, ob der neue König Charles der Dritte von den Briten genauso akzeptiert wird, die seine Mutter, die Queen. Aber im Moment geht es erstmal noch um die Trauer…

Kinder: Und am Montag ist ihr Begräbnis.

