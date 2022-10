Stand: 29.10.2022 11:15 Uhr Kindernachrichten: Reise in die Ukraine von Caren Busche

NDR Info Kindernachrichten: Der Bundespräsident von Deutschland, Frank-Walter Steinmeier, ist diese Woche in die Ukraine gereist.

Kinder: Meine Mutter hat erzählt, dass er dort war, um den Menschen zu sagen, dass die Hilfe bekommen. Er ist also hingefahren um zu zeigen, dass wir die Ukraine unterstützen.

NDR Info Kindernachrichten: Seit mehr als acht Monaten dauert der Krieg in der Ukraine jetzt schon und es ist kein Ende in Sicht. Frank-Walter Steinmeier wollte mit seinem Besuch zeigen, dass Deutschland weiter auf der Seite der Ukraine steht. Er hat dort unter anderem eine Kleinstadt im Norden von Kiew besucht – und dort auch erlebt, was der Kriegsalltag bedeutet. Denn plötzlich haben die Sirenen angefangen zu heulen, es gab Luftalarm.

Kinder: Ich habe gehört, dass sie dann Vorkehrungen treffen mussten.

NDR Info Kindernachrichten: Der Bundespräsident und seine Begleiter mussten in einen Luftschutzkeller und dort warten, bis der Alarm vorbei war. Später hat sich Steinmeier noch mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj getroffen. Und er hat ihm versprochen, dass Deutschland die Ukraine weiter unterstützen wird. Selenskyj hat sich für die Hilfe aus Deutschland bedankt. Gleichzeitig hat er auch um mehr Waffen gebeten, damit sein Land sich auch gegen Luftangriffe besser verteidigen kann.

Auch in Berlin wurde in dieser Woche über Hilfe für die Ukraine beraten. Denn das Land braucht Geld, um die vielen zerstörten Häuser, Straßen, Stromleitungen oder auch Schulen wieder aufzubauen. Deutschland und viele andere Länder wollen Geld dafür geben. Schon jetzt ist klar, dass dafür viele Milliarden gebraucht werden – und dass es Jahre dauern wird.

Dieses Thema im Programm: NDR Info | Kindernachrichten | 29.10.2022 | 11:40 Uhr