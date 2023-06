Stand: 30.06.2023 16:05 Uhr Kindernachrichten: Rauchwolken aus Kanada von Anina Pommerenke

Kinder: Die Waldbrände in Kanada sind riesig. Und ich hab auch gehört, dass eine Stadt dort als die schmutzigste Stadt der Welt gilt, weil die Waldbrände so enorm sind, dass sie die Luft stark verschmutzen.

NDR Info Kindernachrichten: Diese schlimmen Waldbrände wüten schon seit Anfang Juni. Tausende Menschen mussten ihre Häuser verlassen. Und der Qualm aus Kanada hat sich ausgebreitet. Vor kurzem gingen unheimliche Bilder der Stadt New York in den USA durch die Medien - die sahen fast aus, wie aus einem Horrorfilm, weil die Stadt in eine düstere Rauchwolke gehüllt war. Doch dort war nicht Schluss: Die Rauchwolke ist über den gesamten Atlantischen Ozean tausende Kilometer bis zu uns nach Europa gezogen. Sie war zuerst in Portugal zu sehen und hat dort sogar teilweise den Himmel verdunkelt. Dann hat die Rauchwolke es sogar bis nach Norddeutschland geschaffte. Bis auf eine leichte Verfärbung am Himmel dürften die meisten Menschen hier aber nicht so viel von davon mitbekommen haben. Wo es regnet - könnte etwas Asche auf den Balkonen oder Autos liegenbleiben.

Dieses Thema im Programm: NDR Info | Kindernachrichten | 01.07.2023 | 11:40 Uhr