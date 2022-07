Stand: 01.07.2022 15:00 Uhr Kindernachrichten: Probleme zum Ferien-Start von Jörgpeter von Clarenau

Kinder: Es ist sehr viel Chaos an Flughäfen. Flughäfen sind momentan sehr überfüllt und überall gibt es Personalmangel. Diese ganzen langen Schlangen. Da muss man zwei bis drei Stunden warten, bis man eingecheckt wurde. Das dauert auch lange, also wenn man wirklich fliegen will, in ein anderes Land oder so, Urlaub macht, dann muss dort wirklich fünf bis sechs Stunden früher sein.

NDR Info Kindernachrichten: Eine so extrem lange Wartezeit ist zum Glück die Ausnahme. Aber tatsächlich wird allen Flugreisenden empfohlen, sicherheitshalber am besten drei Stunden vor dem Abflug am Flughafen einzutreffen. Denn da wird es jetzt - weil wie in Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern die Sommerferien losgehen - immer voller.

Viele Fachleute hatten die riesigen Probleme an den Flughäfen vorausgesehen. Es gibt sowieso schon zu wenig Personal. Und dann sind auch noch viele Leute vom Bodenpersonal krank geworden. Es fehlen nicht nur Leute für die Kontrollen beim Einchecken. Eine große Stressquelle ist auch die Gepäckausgabe.

Kinder: Es war viel zu viel los und dann haben die die Koffer vertauscht. Manche hatten ihren Koffer überhaupt nicht mehr, weil die ihn nicht mehr gefunden haben. Ich glaube das wird sogar ein bisschen noch brenzliger, weil manche wollen ja ins Ausland fahren. Ich habe jetzt viele in meiner Klasse, die nach Italien wollen, weil es dort warm ist.

NDR Info Kindernachrichten: In aller Eile versuchen die Flughäfen die Probleme jetzt noch in den Griff zu bekommen. Mehrere tausend Leute - zum Teil aus anderen Ländern - sollen jetzt als Aushilfen eingestellt werden. Die Gewerkschaften sagen: Aufhören wird der Stress wohl erst, wenn die Jobs an den Flughäfen besser bezahlt und auf Dauer sicher sind.

Kinder: Man könnte zum Beispiel das Gehalt vielleicht ein bisschen erhöhen, das lockt die Menschen dann vielleicht ein bisschen mehr an, dann bekommen sie mehr Mitarbeiter und dann läuft das auch flüssiger.

NDR Info Kindernachrichten: Wer jetzt am Flughafen in das große Wirrwarr gerät, kommt vielleicht ja auch ins Grübeln, ob es überhaupt eine gute Idee ist, mit dem Flugzeug zu verreisen.

Kinder: Dass man einfach sagt, diesmal vielleicht nicht, Deutschland ist auch ein ziemlich schönes Land, oder man macht eine Campingtour. Wir haben auch mal eine gemacht. Das war dann richtig schön. Dann mussten wir nicht viel anstehen. Man kann auch innerhalb Deutschland schön Urlaub machen.

NDR Info Kindernachrichten: Wohin auch immer es in den Ferien geht - bis man am Ziel ist, muss man oft ein bisschen Geduld haben. Wir haben die Kinder der 6. Klasse der IGS Kreideberg bei Lüneburg gefragt, wie sie sich auf Reisen die Zeit vertreiben:

Kind: "Musik hören, oder mit Geschwistern im Auto spielen, oder einfach schlafen."

Kind: "Wir spielen "Memory", oder "Mensch-ärgere-dich-nicht"."

Kind: "Musik hören, mag ich gerne."

Kind: "Ich kann es gut ertragen zum Beispiel, wenn man bei den Autos die Kennzeichen, wenn man versucht zu erraten, aus welchem Teil Deutschlands der kommt, LG für Lüneburg, dass man das dann so errät, oder bei den Zügen, wenn man vielleicht Geschwister hat, oder Eltern, dass man da kleine Spiele spielen kann, wie "Ching-Chang-Chong" oder "Ich sehe was, was du nicht siehst". Es gibt auf jeden Fall ziemlich viele Spiele, die man ohne viel Zubehör spielen kann."

Kind: "Wenn mir langweilig ist und wir Auto fahren, dann guck ich auf keinen Fall Handy, weil das ist nicht so gut für die Augen wegen die Fahrt. Stattdessen lese ich ein Buch und genieße die Natur draußen."

