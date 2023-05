Stand: 05.05.2023 15:00 Uhr Kindernachrichten: Probleme mit der Pressefreiheit von Caren Busche

NDR Info Kindernachrichten: Diese Woche war der internationale Tag der Pressefreiheit. Da wird immer eine Rangliste herausgegeben, wo Journalisten besonders gut arbeiten können und wo nicht.

Kinder: Und wir sind jetzt in diesem Jahr abgerutscht. Jetzt sind wir tatsächlich auf Platz 21.

NDR Info Kindernachrichten: Journalisten haben die Aufgabe, die Menschen darüber zu informieren, was auf der Welt passiert - auch über das, was schiefläuft und Fehler, zum Beispiel von Politikern. Aber in vielen Ländern können Reporter nicht so frei berichten, wie sie wollen. Und wenn sie etwas sagen, was zum Beispiel der Regierung nicht passt, kann es auch sein, dass sie bedroht werden…

Kinder: Oder dass man dann vor Gericht kommt und ins Gefängnis geht.

NDR Info Kindernachrichten: Das ist bei uns in Deutschland glücklicherweise nicht so. Aber: Die Bedingungen für Journalisten sind auch bei uns schlechter geworden. Deshalb ist Deutschland jetzt nur noch auf Platz 21 von 180 Ländern. Das liegt vor allem daran, dass Journalisten bei ihrer Arbeit öfter bedroht wurden. Zum Beispiel, wenn sie über Demonstrationen berichtet haben. Da ist es bei uns öfter passiert, dass dies einigen Demonstranten nicht gepasst hat und sie die Journalisten angegriffen haben. Insgesamt hat es letztes Jahr 103 Attacken gegeben, so viele wie noch nie - nicht nur auf Demonstrationen.

Am besten können Journalisten in Norwegen arbeiten, gefolgt von Irland und Dänemark. Ganz hinten finden sich Vietnam, China und auf dem 180. und letzten Platz Nordkorea.

Dieses Thema im Programm: NDR Info | Kindernachrichten | 06.05.2023 | 11:40 Uhr