Kindernachrichten: Probleme mit Deutsch und Mathe

Kinder: Diese Woche gab es schockierende Ergebnisse aus den Schulen. Ich habe gehört, dass Wissenschaftler festgestellt haben, dass die Kinder heute mehr Probleme haben in der Schule als früher. Zum Beispiel beim Rechtschreiben oder beim Lesen. Und beim Rechnen.

NDR Info Kindernachrichten: Das ist das Ergebnis einer großen Studie, die das Können von Viertklässlern in Mathe und Deutsch unter die Lupe genommen hat. Allerdings gibt es innerhalb Deutschlands große Unterschiede. In Niedersachsen liegen die Grundschüler mit ihren Leistungen beim Schreiben unter dem Bundesdurchschnitt. In Schleswig-Holstein und Hamburg können Kinder etwas besser lesen als im Rest der Republik. In Mecklenburg-Vorpommern konnten wegen Corona keine Tests mit Schülerinnen und Schülern gemacht werden. Nun rätseln viele über die möglichen Gründe für die schlechten Leistungen unter den Schülern.

Kinder: Dadurch, dass in der Coronazeit viele nicht so viel mitbekommen haben, dadurch dass sie kein oder nur schlechtes Internet hatten und die Aufgaben auch nicht gemacht haben oder schlechter geworden sind und die Lehrer das vielleicht nicht mitbekommen haben… und deswegen vielleicht auch Probleme bekommen haben.

NDR Info Kindernachrichten: Aber nicht nur Corona ist schuld, denn die Ergebnisse dieser Untersuchungen wurden auch schon vor der Pandemie schlechter als früher. Besonders schwer haben es oft Kinder, deren Eltern ihnen nicht so gut bei Schulsachen und beim Lernen helfen können. Gerade bei Mathe und Deutsch ist es aber wichtig, gut mitzukommen. Denn wer lesen, schreiben und rechnen kann, kommt später im Leben besser klar.

Kinder: Wenn man zum Beispiel in Mathe irgendwie ein Thema nicht verstanden hat, bei Mathe – das ist auch sehr wichtig – braucht man immer alles auch noch später.

NDR Info Kindernachrichten: Nun wird darüber diskutiert, was man für die Schülerinnen und Schüler tun kann. Viele Schulen versuchen ja auch schon, mehr Lehrerinnen und Lehrer zu bekommen, damit weniger Unterricht ausfällt und man sich stärker um die einzelnen Kinder in der Klasse kümmern kann. Ganz wichtig finden viele auch, dass es weiterhin gezielte Hilfe geben sollte, um den während der Coronazeit verpassten Lehrstoff nachzuholen.

