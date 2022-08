Stand: 19.08.2022 15:00 Uhr Kindernachrichten: Probleme in vielen Schulen von Caren Busche

Kinder: Ich habe gehört, dass in letzter Zeit Lehrermangel herrscht.

NDR Info Kindernachrichten: Die schönen, großen Ferien gehen so langsam zu Ende - in Deutschland. In Mecklenburg-Vorpommern, Schleswig-Holstein und Hamburg herrscht schon wieder Schulalltag. Da klingelt morgens wieder der Wecker. In Niedersachsen geht es kommenden Donnerstag zurück in die Klassenzimmer. Aber - zum Schulstart läuft nicht gleich alles rund: Denn es gibt nicht genug Lehrer an den Schulen. Politiker schätzen, dass bis 2035 mehr als 20.000 Lehrerinnen und Lehrer fehlen. Es wird immer schwerer, Lehrkräfte zu finden. Hinzu kommen viele Krankmeldungen, zum Beispiel wegen Corona. Aber es werden auch einfach mehr Lehrkräfte gebraucht, unter anderem, weil ja jetzt auch viele ukrainische Kinder hier zur Schule gehen.

Kinder: Dann gibt es, glaube ich, wenn die Leute aus der Ukraine hierherkommen und auf diesen Schulen dann sind, dann gibt es hier mehr Kinder, also mehr Schüler in den Klassen.

Es gibt mehr Schüler und da Klassen ja auch nur eine bestimmte Größe haben, braucht man mehr Lehrer für mehr Klassen. Und je mehr Schüler es gibt und je mehr Klassen, umso mehr Lehrer braucht man, weil jede Klasse einen bestimmten Betreuer braucht, weil man ja die Schüler nicht einfach allein lassen darf.

NDR Info Kindernachrichten: Vor Beginn des neuen Schuljahres hatte der Verband Bildung und Erziehung die Ministerpräsidenten der Bundesländer aufgefordert, endlich mehr gegen den Lehrermangel zu tun, damit Kinder und Jugendliche besser lernen können. Ganz wichtig ist dabei, dass auch wieder mehr Leute Lust haben, Lehrerin oder Lehrer zu werden. Darüber sprechen wir auch gleich nochmal am Ende dieser Sendung....

....Jetzt kommen wir nochmal zurück zu dem Lehrermangel, über den wir eben berichtet haben. Denn wir haben Frida, Frieda und Mari aus Hamburg gefragt: Mal angenommen, eine Lehrkraft kommt an eure Schule - und alle reißen sich um sie. Wie würdet ihr den Lehrer überzeugen, dass er in eurer Klasse unterrichten soll?

Kind: "Vorweg, ich müsste lügen, weil ich glaube, Spaß macht es nicht in unserer Klasse. Ich würde sagen, dass ja unsere Schüler so kreativ seien und dass sie sich freuen würden, wenn er in unsere Klasse kommt, da wir dann auch mehr lernen würden und wir würden uns darüber freuen."

Kind: "Ja, also, ich würde so sagen, wir haben eine sehr schlimme Klasse, ja. Keine Ahnung, dass wir das alles nicht verstehen und dass unsere Lehrer nicht so gut erklären und dass wir diese Lehrkraft deswegen brauchen."

Kind: "Also, ich finde, unsere Klasse sollte unverändert bleiben. Wir haben jetzt schon einen coolen Englischlehrer. Also, unser nächster, dieser ist ganz cool. Und ich finde, wir brauchen keinen anderen Lehrer oder in irgendeinem anderen Fach."

Kind: "Also, wenn man nicht Lehrer ist, dann kann man uns schon cool finden, aber wir sind glaube ich nicht so cool zu Lehrern."

Kind: "Unsere Klasse ist schon richtig cool, außer wenn ein Lehrer drin ist."

