Stand: 12.08.2022 15:00 Uhr Kindernachrichten: Probleme durch steigende Preise von Anina Pommerenke

Kinder: Ich habe in letzter Zeit im Radio und so gehört, dass die Preise immer mehr steigen für Gas und auch insgesamt in Supermärkten. Für Leute, die weniger Geld haben - ältere Leute, ärmere Leute - für die ist das ein Problem, wenn sie weniger Geld haben. Politiker überlegen, ob’s dafür eine gute Lösung gibt und streiten sich darüber.

NDR Info Kindernachrichten: Denn wie das so ist in einer Demokratie, haben die einzelnen Parteien sehr unterschiedliche Vorstellungen darüber, wie sie mit der aktuellen Lage umgehen wollen. Bundeskanzler Olaf Scholz hat in dieser Woche etwas angekündigt, das man Entlastungspaket nennt. Es soll besonders Menschen helfen, die wenig Geld verdienen oder bereits vom Staat Hilfe bekommen. Sie können zum Beispiel Wohngeld beantragen, wenn sie Probleme haben, ihre Miete zu bezahlen. Auch Familien mit Kindern können unter bestimmten Voraussetzungen einen Zuschlag bekommen, damit sie besser mit der hohen Inflation - also den schnell steigenden Preisen - zurechtkommen.

Kinder: Inflation heißt, dass man sich jetzt von seinem Geld weniger kaufen kann als vor ein paar Jahren. Von fünf Euro konnte man früher fünf Äpfel holen, jetzt kann man nur noch drei oder so davon holen.

NDR Info Kindernachrichten: Christian Lindner, der Finanzminister von der FDP, hat in dieser Woche gesagt, dass er die Steuern senken will. Die meisten Menschen, die in Deutschland arbeiten, müssen Steuern zahlen. Das heißt, ein Teil ihres Einkommens bekommt der Staat, um zum Beispiel Schulen und Straßen bezahlen zu können. Kritiker meinen, dass die Steuererleichterungen keine gute Idee sind. Sie sagen, dass reichere Menschen bei Lindners Plänen einen besonders großen Vorteil haben würden und eben nicht die Leute mit wenig Geld. Für besonders viel Streit sorgt auch die Frage, ob Unternehmen, die in der aktuellen Krise sehr gut verdienen, mehr Steuern zahlen sollten oder nicht. In anderen Ländern müssen zum Beispiel Öl- und Gaskonzerne, die wegen der stark gestiegenen Preise gerade bessere Geschäfte machen, mehr Steuern für diese zusätzlichen Gewinne zahlen. Der deutsche Finanzminister will das nicht.

