Stand: 08.07.2022 15:00 Uhr Kindernachrichten: Pläne für die Ferien von Janine Albrecht

NDR Info Kindernachrichten: Sommerferien - Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern haben jetzt schon eine Woche hinter sich, Hamburg ist seit Donnerstag dabei und nächste Woche starten sie dann endlich auch in Niedersachsen…

Was ist eigentlich das Schönste an einem Ferientag, wenn man nicht wegfährt, sondern zu Hause bleibt? Wir haben Frida, Hanna, Anouk und Ida vom Heinrich-Heine-Gymnasium in Hamburg gefragt, wie sie ihre freien Tage am liebsten gestalten - uns eins finden sie alle besonders gut:

Kind: "Also - Ausschlafen. Weil, ich bin ein absoluter Langschläfer und Ausschlafen ist für mich schon eine große Sache. Und dann treffe ich mich auch gerne mit Freunden."

Kind: "Also, ich stehe erst relativ spät auf, so zwischen 9:30 und 10 Uhr und dann frühstücke ich irgendwas Leckeres und danach setze ich mich raus und machr was mit meiner Familie oder male was, und dann kann ich halt auch lange wach bleiben."

Kind: "Also, ich schlafe gerne sehr lange aus und dann verabrede ich mich auch gerne mit Freunden oder gehe shoppen, oder so..."

Kind: "Ich glaube, das länger Schlafen und dann einfach später Frühstück essen und dann vielleicht noch zu Freunden, die auch nicht wirklich wegfahren. Einfach einen gechillten Tag machen, mit nicht so viel Stress."

Dieses Thema im Programm: NDR Info | Kindernachrichten | 08.07.2022 | 11:40 Uhr