Stand: 10.03.2023 18:00 Uhr Kindernachrichten: Parkhäuser für Fahrräder von Jörgpeter von Clarenau

Kinder: Es soll jetzt an den Bahnhöfen sichere und bessere Fahrradständer geben. Die Regierung hat entschieden, dass es mehr Fahrradständer geben soll. Da sollen einfach nicht nur so mickrige, kleine Ständer hin, sondern vielleicht ein paar Boxen, wo die Fahrräder im Trocknen stehen und wo sie nicht direkt geklaut werden.

NDR Info Kindernachrichten: Mit viel Geld will die Regierung den Bau von Parkhäusern für Fahrräder fördern. Vor allem an den Bahnhöfen. Da ist nämlich oft großes Gedränge und Durcheinander.

Kinder: Ich hab nämlich mal gesehen, dass, an einem Bahnhof, dass alles voller Fahrräder zugestellt war, die waren sogar an Baustellen angeschlossen, und ich kenne einen Freund, dem wurde mal das Schloss eingeschlagen, wenn das Fahrrad dann in einem Parkhaus stehen würde, würde es nicht passiert sein.

Wenn man an den Bahnhöfen bessere Unterstellplätze hat, dann fährt man auch eher mit dem Fahrrad zum Bahnhof und dann mit der Bahn weiter. Und die Umwelt wird nicht so doll verschmutzt.

NDR Info Kindernachrichten: Fahrradfahren ist bei Kindern sehr beliebt. Und wenn es bald hoffentlich wärmer wird, macht es noch mehr Spaß. Wir wollten von den Kindern aus der Grundschule am Reesenbüttel wissen, wie fahrradbegeistert sie sind:

Kind: "Ich finde, das Fahrrad ist unschlagbar, weil es fit hält, weil man es einfach überall anschließen kann, weil man damit auch, wenn man nebeneinander fährt, sprechen kann."

Kind: "Es ist gesund, Fahrrad zu fahren. Es braucht auch nicht viel Platz."

Kind: "Ich finde am Fahrrad super, weil man damit schön rumdüsen kann, , schnell von einem Ort zum anderen kommt, und man einfach mit anderen Leuten quatschen kann, wenn sie kommen würden."

Kind: "Ich finde, das Fahrrad ist sehr praktisch, weil man damit viele Schleichwege oder Waldwege fahren kann, die man mit dem Auto nicht fahren kann. Zum Beispiel mein Schulweg, der wäre dann mit dem Auto, das wäre völlig unnötig. Es ist einfach auch schön, mit Jasper auf dem Fahrrad zu quatschen."

Dieses Thema im Programm: NDR Info | Kindernachrichten | 10.03.2023 | 11:40 Uhr