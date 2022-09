Stand: 16.09.2022 15:00 Uhr Kindernachrichten: Neuer Tenniskönig von Janine Albrecht

Kinder: Jetzt gibt es noch einen neuen Tenniskönig. Der kommt aus Spanien und das ist ein sehr junger Spanier, der ist 19 Jahre alt und der hat die US Open gewonnen. Durch diesen Sieg ist er jetzt auf der Weltrangliste aller Tennisspieler jetzt auf Platz 1 hochgeklettert. Es gab noch nie jemanden, der so jung die Weltrangliste im Tennis angeführt hat und das ist eine Riesensensation.

NDR Info Kindernachrichten: Und weil da so eine Sensation ist, ist dieser junge Tennisspieler jetzt ein weltweit bekannt - Carlos Alcaraz heißt der Tennisstar. Und wir haben Rebecca, Caspar, Henry und Elisa aus der 6c des humanistischen Gymnasiums Johanneum in Hamburg gefragt, ob sie es genießen würden, ein so bekannt zu sein:

Kind: "Es wäre bestimmt cool, wenn ganz viele Leute einen kennen, aber irgendwann wäre es bestimmt auch etwas nervig, wenn alle einen immer ansprechen. Es wäre natürlich cool, viel Geld zu haben, aber so wichtig wäre mir das gar nicht."

Kind: "Rummel ist nicht so meins."

Kind: "Also, ja, ich würde den Rummel genießen. Ich würde mich natürlich an erster Stelle sehr doll freuen, dass ich sowas Großes gewonnen habe, ja, ich würde es genießen, sehr doll sogar."

Kind: "Kommt auf die Situation drauf an: Ich glaube es ist ziemlich anstrengend, wenn man die ganze Zeit in den Medien ist und wenn Sachen über einen erzählt werden, die gar nicht mal stimmen. Aber ich glaube, es ist auch schön, wenn man Fans hat und dann hört, wie die Jubeln, alles in allem fänd ich es, glaube ich, zu anstrengend ein Promi zu sein."

