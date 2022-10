Stand: 29.10.2022 11:15 Uhr Kindernachrichten: Neuer Regierungschef in Großbritannien von Caren Busche

Kinder: Meine Schwester lebt in London und sie hat erzählt, dass da momentan sehr viel los war.

NDR Info Kindernachrichten: Es gab in den vergangenen Tagen großen Wirbel in der Politik in Großbritannien. Aber eigentlich gibt es in der Regierung schon länger Chaos. Im Sommer ist der damalige Premierminister Boris Johnson zurückgetreten, nachdem er für viel Ärger gesorgt hatte. Dann kam Liz Truss als Regierungschefin ins Amt.

Kinder: Und die Neue hat es auch nicht besser gemacht und deswegen musste sie nach sechs Wochen schon wieder gehen.

NDR Info Kindernachrichten: Gegen ihre Pläne, das Land zu regieren, gab es viel Widerstand und Proteste. Deshalb ist auch Truss zurückgetreten. Und jetzt hat das Land schon wieder einen neuen Chef in der Regierung. Er heißt Rishi Sunak und er hat seine Vorgängerin diese Woche abgelöst. Damit hatte das Land innerhalb von kurzer Zeit drei verschiedene Regierungschefs - beziehungsweise eine Chefin.

Vor allem in seiner konservativen Partei hoffen viele, dass Rishi Sunak nun länger im Amt bleibt und die Regierung gut arbeiten kann. Andere fordern, dass es in Großbritannien eine neue Wahl geben sollte, damit die Menschen entscheiden können, wer das Land regieren soll.

