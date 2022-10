Stand: 14.10.2022 15:00 Uhr Kindernachrichten: Neue Regierung für Niedersachsen von Jörgpeter von Clarenau

Kinder: Am Sonntag gab es eine Wahl, in einem Norddeutschen Land, nämlich Niedersachsen, und wahrscheinlich wird rot-grün, also die SPD und die Grünen werden wahrscheinlich regieren und die CDU hat ganz viele Stimmen verloren. Und die FDP ist ganz knapp an den fünf Prozent vorbei gerutscht.

NDR Info Kindernachrichten: In Deutschland gibt es bei Wahlen die Regel, dass eine Partei mindestens 5 Prozent der Stimmen bekommen muss, um im Parlament vertreten zu sein. Die FDP schaffte vorigen Sonntag nur 4,7 Prozent - und muss nun draußen bleiben. Stärkste Partei ist wie beim letzten Mal die SPD geworden von Ministerpräsident Stephan Weil. Der hat gesagt, dass er sich einen neuen Partner zum Regieren wünscht. Statt wie bisher mit der CDU will er in Hannover mit den GRÜNEN weiter regieren - die hatten bei der Wahl viele Stimmen dazu gewonnen. Jetzt werden sich beide Parteien zusammensetzen und darüber sprechen, ob sie sich über die politischen Pläne für die nächsten Jahre einigen können.

Kinder: Es wird bestimmt auch ein bisschen Streit geben bei verschiedenen Punkten und sie entscheiden auch, welcher Minister aus welcher Partei kommt.

