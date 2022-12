Stand: 02.12.2022 11:15 Uhr Kindernachrichten: Mutiger Protest in China von Janine Albrecht

Kinder: Ich habe im Radio und Fernsehen gehört, dass die Leute in China gegen die Null-Covid-Politik demonstrieren.

NDR Info Kindernachrichten: Null-Covid-Politik heißt: es gelten sehr strenge Vorgaben, damit es möglichst keinerlei Corona-Ausbrüche gibt, bei denen sich viele Menschen mit Corona anstecken. Diese Regeln gelten in China jetzt schon seit fast 3 Jahren:

Kinder: Wenn zum Beispiel einer in einem Haus Corona hat, dann muss das ganze Haus gesperrt werden. Dann darf da keiner mehr raus.

NDR Info Kindernachrichten: Vor den Häusern werden dann richtige Zäune aufgestellt. Und nicht nur einzelne Häuser werden in China so abgeriegelt:

Kinder: Auch ganze Stadtteile werden abgesperrt, weil Personen Corona haben.

NDR Info Kindernachrichten: Aber jetzt scheint es den Menschen in China langsam zu reichen. Seit Tagen gibt es Proteste gegen diese Politik. Und das ist etwas Besonderes:

Kinder: In Deutschland kann man demonstrieren und kann seine Meinung sagen, aber in China muss man mit einer Strafe rechnen. In China sind auch ganz viele Leute ganz schön mutig, weil sie gehen dort auf die Straße, weil das ist dort eigentlich verboten, also das mit der Demo.

NDR Info Kindernachrichten: Weil Demonstrationen in China verboten sind, weil man dort seine Meinung nicht offen sagen darf, demonstrieren die Menschen mit einem Trick:

Kinder: Ich habe gehört, dass viele Demonstranten einfach nur weiße Blätter hochhalten. Ich kenne schon Bilder von Demonstrationen und da steht normalerweise immer etwas drauf auf den Plakaten, aber in China sind sie halt nur weiß.

NDR Info Kindernachrichten: Denn nur weiße Blätter werden von Computerprogrammen nicht als Protestplakate erkannt. Und so versuchen die Demonstrierenden zu verhindern, dass ihre Posts im Internet über die Proteste gelöscht werden. Denn auch so unterdrückt die chinesische Regierung, die freie Meinungsäußerung.

Kinder: Die Regierung möchte nicht, dass sich noch mehr Menschen der Demo anschließen.

NDR Info Kindernachrichten: Und so ist jetzt das weiße Blatt ein Symbol für den Protest in China geworden.

Dieses Thema im Programm: NDR Info | Kindernachrichten | 03.12.2022 | 11:40 Uhr