Kindernachrichten: Müllhalde rund um den Nordpol von Gisela Former

Kinder: Forscher haben Müll aus der ganzen Welt am Nordpol gefunden. Der Müll wurde durch Meeresströmungen zum Nordpol geströmt. Touristen haben sehr viel Müll am Nordpol gesammelt und haben es an ein Institut nach Bremerhaven geschickt.

NDR Info Kindernachrichten: Das waren zum Beispiel Flaschen, Becher, Tuben oder die Reste davon. Forscher in Norddeutschland haben den gesammelten Müll aus der Arktis dann untersucht und herausgefunden, aus welchen Ländern er kommt. Das meiste stammte aus Ländern in der Nähe der Arktis wie Norwegen und Russland, einiges aber auch aus weit entfernten Ländern wie Deutschland. Für die Natur ist Plastikmüll sehr schlecht.

Kinder: Plastik ist ein ganz großes Problem, weil das nicht so verottet wie Holz. Es sterben viele Tiere dadurch - und die Strände werden verschmutzt.

NDR Info Kindernachrichten: Deshalb versuchen viele Menschen bei uns, besonders Plastikmüll zu vermeiden.

Wir haben Kinder aus Mecklenburg-Vorpommern gefragt: Habt ihr Tipps? Was kann jeder Einzelne machen, damit es weniger Müll gibt?

Kind: "Man kann Müll sparen, indem man es vielleicht wiederverwendet oder es einfach nur richtig entsorgt wird, zum Beispiel Bio kommt in den Bio-Mülleimer."

Kind: "Um Müll zu sparen, sollte man einfach zum Beispiel den Müll trennen, den man hat."

Kind: "Obst und Gemüse einfach ohne Verpackung kaufen. Mittlerweile gibt es ja auch solche Beutel, die man wiederverwenden kann."

Kind: "Beim Einkaufen sollte man vielleicht auch keine Plastiktüten, sondern sone Stoffbeutel einfach benutzen."

