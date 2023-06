Stand: 23.06.2023 16:09 Uhr Kindernachrichten: Lust auf Sonne und Spaß von Jörgpeter von Clarenau

Kinder: Es gab jetzt den längsten Tag und die kürzeste Nacht. Weil an dem Tag die Sonne sehr spät untergeht und sehr früh aufgeht.

NDR Info Kindernachrichten: Am vergangenen Mittwoch war es wieder so weit: Der Sommeranfang war für viele Grund zur Freude - vor allem zur Vorfreude.

Kinder: Der Sommer ist für die meisten Menschen die schönste Zeit im Jahr.

NDR Info Kindernachrichten: Ja, das stimmt. Trotzdem müssen sich manche darauf einstellen und kämpfen mit dem Schlaf-Rhythmus.

Kinder: Es ist sehr schwer einzuschlafen, da es hell ist und nicht jeder hat dunkle Rollos oder Vorhänge, dass man gut einschlafen kann. Und morgens sind die Vögel auch schon ziemlich aktiv, schon vor 6 Uhr.

NDR Info Kindernachrichten: Viele Kinder schauen jetzt sehnsüchtig auf den Kalender. Da ist deutlich vermerkt, wann endlich die Großen Ferien ausbrechen. Bei uns im Norden dauert es noch ein bisschen. Kein Wunder, dass manche jetzt neidisch an die Kinder in Nordrhein-Westfalen denken. Die haben seit ein paar Tagen schon Ferien.

Kinder: Ich hätte jetzt auch schon gern Ferien, weil im Sommer, finde ich persönlich, ist es immer noch anstrengender, zur Schule zu gehen, weil es viel heißer ist, weil man sich nicht so gut konzentrieren kann. Es ist schon blöd, dass sie früher Ferien haben, aber sie haben dann auch früher keine Ferien mehr, und wir haben dann Ferien.

NDR Info Kindernachrichten: Wir wollten von den Kindern aus dem Rostocker Käthe-Kollwitz-Gymnasium wissen: "Was wünscht ihr euch von den Lehrerinnen und Lehrern in den harten Schulwochen, die jetzt noch übrigbleiben?"

Kind: "Meine Bitte an die Lehrer wäre, dass sie mal ein paar Wandertage oder so in den letzten Wochen machen."

Kind: "Dass sie rechtzeitig Schluss machen und jetzt nicht noch 5 Minuten überziehen. Man schafft dann vielleicht seine Straßenbahn oder den Bus nicht mehr, dann muss man in der Hitze ewig warten"

Kind: "Also, meine Bitte an die Lehrer wäre, dass sie weniger Hausaufgaben aufgeben und vielleicht auch weniger Tests schreiben."

