Stand: 23.06.2023 16:05 Uhr Kindernachrichten: Krise bei der Nationalmannschaft von Jörgpeter von Clarenau

Kinder: Es gibt Probleme bei der Fußball-Nationalmannschaft, weil sie gerade ziemlich schlecht sind und alle fragen sich, warum. Die Testspiele haben sie fast alle versaut und deshalb ist die Stimmung bei denen nicht ganz so gut.

NDR Info Kindernachrichten: Auch Millionen Fußballfans in Deutschland hätten gern bessere Laune in diesen Tagen. Mit Sorgen denken sie daran, dass nur noch ein Jahr Zeit ist bis zum nächsten großen Turnier: Der Europameisterschaft im Männerfußball.

Kinder: Die EM ist ja nächstes Jahr in Deutschland und deswegen sind sie sehr enttäuscht, dass sie bei den Testspielen so schlecht sind. Natürlich ist das auch für den Trainer negativ, weil, wenn die Mannschaft schlecht spielt, wird meistens der Trainer dafür verantwortlich gemacht, obwohl der Trainer vielleicht auch gar nichts dafür kann.

NDR Info Kindernachrichten: Das ist sehr freundlich gesagt. Viele sind da anderer Meinung und glauben, dass der Trainer Hansi Flick vielleicht nicht mehr der Richtige ist.

Kinder: Er hat verschiedene Aufstellungen probiert und am Ende war sich keiner mehr sicher, was er machen soll. Die Experten sagen, dass sich das unbedingt bessern muss, sonst könnten sie nächstes Jahr schon in der Gruppenphase rausfliegen.

