Stand: 16.09.2022 15:00 Uhr Kindernachrichten: Krieg in der Ukraine von Janine Albrecht

Kinder: Zum Thema Ukraine und Russland habe ich mitbekommen, dass die Ukraine jetzt einige Gebiete zurückerobert hat. Die Ukraine hat jetzt Charkiw wieder und haben russische Soldaten zurückgedrängt. Charkiw ist eine Stadt in der Ukraine. Und die haben in der Nähe der Stadt noch sehr viele andere Gebiete wieder erobert. Selenskyj, der ukrainische Präsident, hat dort auch eine Stadt besucht, was auch nicht ungefährlich war, aber er wollte zeigen, dass diese Gebiete zurückerobert sind.

NDR Info Kindernachrichten: Diese Gebiete liegen im Nordosten der Ukraine, wo es in den letzten Wochen besonders heftige Kämpfe gegeben hat. Selenskyj spricht von mehreren tausend Quadratkilometern, die die ukrainischen Soldatinnen und Soldaten zurückerobert haben.

Kinder: Aber das heißt jetzt noch nicht, dass der Krieg vorbei und die Ukrainer gewonnen haben.

NDR Info Kindernachrichten: Aber …

Kinder: Jetzt hoffen viele Menschen, dass der Krieg eine Wende nimmt und die Ukraine ihn vielleicht sogar gewinnt.

NDR Info Kindernachrichten: Damit die Ukraine den Krieg gewinnen kann, fordert sie vom Westen mehr Waffen. Deshalb wird jetzt in Deutschland wieder sehr viel über Waffenlieferungen diskutiert.

Und nach den Erfolgen der Ukraine wird auch in Russland mehr Kritik am Krieg laut. Das ist in dem Land etwas Besonderes, denn wer in Russland die Regierung, Präsident Putin, kritisiert, kann im Gefängnis landen.

Kinder: Viele in Russland hoffen jetzt darauf, dass jetzt die Kritik an Putin zunehmen wird und viele hoffen, dass der Krieg aufhört, weil die Soldaten von Russland verletzt werden und viele auch sterben im Krieg.

