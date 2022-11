Stand: 04.11.2022 11:15 Uhr Kindernachrichten: Komisches Gefühl von Jörgpeter von Clarenau

Kinder: Als die Uhr zurückgestellt wurde, bin ich um acht aufgewacht und ich dachte, es wäre um neun, weil meine Uhr nicht gestellt war.

NDR Info Kindernachrichten: Ein bisschen Verwirrung hat diese Woche schon gebracht. Die Zeitumstellung sorgt bei vielen vor allem am Abend für ein paar Orientierungsprobleme.

Kinder: Ich habe irgendwann mal aus dem Fenster geguckt, dachte, wir hätten irgendwie sechs, aber dann sah es draußen so aus, als wäre es acht oder so… Und dann muss ich immer auf die Uhr gucken und glaube nicht richtig, dass es dann erst um sieben ist.

NDR Info Kindernachrichten: Viele sind auch an den Morgenden in dieser Woche durcheinandergekommen. Das ging auch den Kindern aus der Klasse 5 des Lessinggymnasiums in Norderstedt so. Da dachten welche, sie hätten glatt verschlafen.

Kind: "...dann bin ich zu Papa und meinte "Papa, Du wolltest mich um neun wecken!“ - und er meinte: "Es ist erst acht!“."

Kind: "Jetzt ist es halt schon hell, wenn ich zur Schule fahre und dann dachte ich den ersten Morgen, als es so hell war: Hey, warum ist es jetzt so hell?"

Kind: "Wenn es morgens hell ist, dann denke ich immer: Oh Gott, jetzt bin ich zu spät dran!"

