Stand: 03.03.2023 18:00 Uhr Kindernachrichten: Keine Busse und geschlossene Kitas von Jörgpeter von Clarenau

Kinder: Es wurde in 6 Bundesländern gestreikt, auch bei uns im Norden, und zwar in Niedersachsen. Erzieher und Erzieherinnen und Busfahrer und Busfahrerinnen.

NDR Info Kindernachrichten: Viele tausend Menschen, die im öffentlichen Dienst arbeiten, also beim Staat oder in den Städten und Gemeinden angestellt sind, haben sich an mehreren Tagen in dieser Woche an Streiks beteiligt. Besonders viele haben am Freitag nicht gearbeitet. Auch Bremen ist da noch als siebtes Streik-Bundesland dazu gekommen. Die Warnstreiks haben den Alltag vieler Menschen durcheinandergebracht.

Kinder: Der Streik war für viele Leute ein Problem, da auch die Erzieherinnen und Erzieher von den Kindertagesstätten gestreikt haben. Und dadurch mussten viele Eltern ihren Job absagen, damit ihre Kinder betreut bleiben. Auch für die, die mit dem Bus irgendwo hinfahren müssen, das war ja ein Riesenproblem, denn dann mussten sie Auto oder Fahrrad fahren.

NDR Info Kindernachrichten: Streiks können Stress und Ärger auslösen. Aber es ist wichtig zu wissen, dass die Streikenden nichts Verbotenes tun. Sie wollen zeigen, wie wichtig sie sind, damit der Alltag funktioniert und ihre Forderungen deutlich machen. Wenn sie ausfallen, gerät vieles durcheinander.

Kinder: Ein Streik ist, wenn die Angestellten aufhören zu arbeiten, weil sie selber finden, dass sie selbst nicht genug Geld für ihre Arbeit bekommen. Wenn Angestellte mehr Geld wollen, dann müssen sie mit den Arbeitgebern auch verhandeln. Und wenn das nicht klappt, dann streiken sie.

Das, was vor Kurzem passiert ist, war jetzt kein richtiger Streik, es war ein Warnstreik. Das bedeutet, wenn die jetzt sagen würden, "Hey, guck mal, was wir können, wenn ihr euch jetzt nicht darauf einlasst, was wir fordern, dann machen wir noch mehr davon." Und das wäre dann ein richtiger Streik und beim richtigen Streik, da legt man seine Arbeit wirklich für mehrere Tage nieder und dann protestiert man länger.

NDR Info Kindernachrichten: Nach dem Warnstreik kommt es jetzt auf Verhandlungen an. Alle hoffen darauf, dass es eine schnelle Einigung gibt - und dass es nicht zu einem großen Streik kommt.

