Stand: 17.06.2022 15:00 Uhr Kindernachrichten: Kanzler Scholz in der Ukraine

Kinder: In dieser Woche ist etwas wichtiges passiert, denn der Bundeskanzler von Deutschland, Olaf Scholz, ist die in Ukraine gefahren. Ich glaube dort schaut er sich einfach die Lage an, weil er noch nie dort war.

NDR Info Kindernachrichten: Zumindest nicht mehr seit dort Krieg ist. Und was die russischen Angriffe in der Ukraine angerichtet haben, hat sich Scholz als erstes angeschaut. In einem Vorort der Hauptstadt Kiew. Dort wurde noch vor Kurzem gekämpft. Bei Raketenangriffen sind sehr viele Menschen gestorben und viele Häuser zerstört worden.

Kanzler Scholz sagte, dass dies sinnlose Gewalt sei und er verurteilte die Brutalität der russischen Angriffe. Auch als der Kanzler in Kiew war, gab es Luftalarm.

Kinder: Luftalarm bedeutet, dass die Ukraine oder die Stadt Kiew ein Signal an die Einwohner sendet, dass zum Beispiel noch mehr russische Angriffe oder eine Bombe fällt.

NDR Info Kindernachrichten: Dazu heulen dann laute Sirenen und die Menschen werden gewarnt, dass sie besser irgendwo Schutz suchen sollten. Um sich gegen diese Angriffe Russlands zu wehren, hat der Präsident der Ukraine, Wolodmir Selenskyj auch Deutschland gebeten, mehr Waffen zu liefern.

Kinder: Ich habe gehört, dass Deutschland noch nicht so viele Waffen geliefert hat. Aber das Deutschland auf jeden Fall Potential dafür hat.

NDR Info Kindernachrichten: Bei seinem Besuch in Kiew hat Scholz keine konkreten Zusagen über weitere Waffenlieferung gemacht. Aber er versprach, dass Deutschland die Ukraine weiter unterstützen wird, solange das Land diese Hilfe braucht.

Und Scholz hat einen Satz gesagt über den sich Selenskyj sehr gefreut hat:

"Die Ukraine gehört zur Europäischen Familie"

NDR Info Kindernachrichten: Damit meint er, dass die Ukraine auch mal Mitglied der Europäischen Union werden soll. Das ist für die Ukraine ein wichtiges Zeichen. Denn Präsident Selenskyj und sehr viele Ukrainerinnen und Ukrainer möchte sehr gerne, dass die ihr Land der EU beitritt. Und nicht nur Scholz unterstützt sie bei diesem Wunsch, denn der Kanzler war nicht allein in Kiew:

Kinder: Ich weiß auch, dass er dort mit den französischen Präsident Macron und Draghi hinfährt.

NDR Info Kindernachrichten: Draghi ist der Regierungschef von Italien. Und damit waren drei sehr wichtige europäische Politiker in Kiew.

Kinder: Ich glaube, das ist wichtig, weil die Politiker, können auch helfen, dass sich Russland und die Ukraine wieder vertragen und deswegen kommen momentan auch relativ viele Politiker aus verschiedenen Ländern, um zu schauen, was sie tun können. Ich hoffe es wird in der Ukraine besser und ich hoffe auch, dass Russland uns hier nicht den Strom abstellt.

