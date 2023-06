Stand: 02.06.2023 15:00 Uhr Kindernachrichten: Kampf gegen Lärm von Anina Pommerenke

Kinder: In Berlin gibt es seit neustem einen einmaligen - sag ich jetzt mal so - Blitzer, der nur laute Autos, die extra ihren Motor laut machen oder ihre Reifen quietschen lassen … werden die halt geblitzt.

NDR Info Kindernachrichten: Zum ersten Mal wird in Deutschland ein sogenannter Lärmblitzer getestet - erstmal acht Wochen. Damit will die Stadt Berlin gegen sogenannte "Autoposer" vorgehen. Die finden es toll, wenn sie sich mit ihren Autos in der Öffentlichkeit zeigen und dabei viel Lärm machen - meist jedoch sehr zum Ärger aller anderen Menschen, denen der ganze Krach total auf die Nerven geht. Vorerst gibt es beim Lärmblitzer aber keine Strafzettel, das Ganze ist erstmal nur ein Forschungsprojekt. Die meisten dürften außerdem gar nicht mitbekommen, wenn sie "geblitzt" werden - denn ein flackerndes Blitzlicht - so wie bei herkömmlichen Geräten, wenn man zu schnell fährt, gibt es auch nicht.

