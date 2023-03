Stand: 03.03.2023 18:00 Uhr Kindernachrichten: Jetzt wird´s wieder grün und bunt von Jörgpeter von Clarenau

Kinder: Die Wetterexperten sagen, dass am 1. März sozusagen der Frühling angefangen hat. An den Bäumen, da wachsen auch schon wieder kleine Blätter und Knospen. Daran sieht man: Bald wird’s Frühling!

NDR Info Kindernachrichten: Für die Meteorologen, also die Wetterforscherinnen und-forscher ist der Frühling schon da - auch wenn im Kalender der Frühling erst am 20. März beginnt. Fest steht: Alle freuen sich darauf, auch wenn es zurzeit noch verdammt kalt ist. Aber wer auf das Licht und die Natur achtet, weiß: Der Frühling ist nicht mehr aufzuhalten.

Kinder: Ich merke das, indem ich sehe, dass die Sonne auch viel länger scheint und dass die Blumen aufblühen und jetzt sieht man auch sehr viel mehr Natur und man kann auch irgendwie viel länger draußen sein und so. Ich merk‘ auch, dass es am Morgen noch kalt ist, aber dann wird es später immer wärmer. Ich geh dann immer mit Skijacke zur Schule und dann zieh ich die immer am Ende des Tages aus. Osterglöckchen sehe ich ganz oft auf meinem Weg und die Sonne scheint auch irgendwie viel länger und das ist dann irgendwie viel schöner.

