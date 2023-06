Stand: 02.06.2023 15:00 Uhr Kindernachrichten: Immer mehr Plastikmüll von Anina Pommerenke

Kinder: Der Plastikmüll wird immer mehr, deswegen beraten gerade Länder, was sie dagegen tun können. Plastikmüll ist sehr schädlich für die Umwelt, weil er nicht so schnell kaputt geht, wie zum Beispiel Essensreste.

NDR Info Kindernachrichten: Und genau deswegen haben sich viele wichtige Politikerinnen und Politiker diese Woche in der französischen Hauptstadt Paris getroffen, um darüber zu diskutieren, wie sie das Plastikmüll-Problem lösen können. Immer wieder gibt es zum Beispiel Bilder von Stränden, an denen bergeweise Plastikflaschen und Müllbeutel liegen. Eine große Gefahr für die Gesundheit von Menschen und auch Tieren, die sich unter anderem in Schlaufen von Tüten verfangen können.

Kinder: Durch den Wind weht der Plastikmüll in die Meere, dadurch, dass die Tiere nicht genau wissen, wie ihre Nahrung aussieht - die kann ja unterschiedlich aussehen, so wie Fische unterschiedliche Farben haben. Daher denken die meisten, dass das ihre Nahrung wäre und fressen das. Dadurch verstopft ihr Magen und sie sterben.

NDR Info Kindernachrichten: Im schlimmsten Fall landet das zerkleinerte Plastik aber durch das Wasser oder die Nahrung im Körper von Menschen, was -laut Experten- sehr schlecht für die Gesundheit ist. Die große Befürchtung: wenn man jetzt nichts ändert, wird sich die Plastikmüllmenge in den kommenden 40 Jahren verdreifachen. Ideen, was man dagegen tun könnte, gibt es viele. So könnten weniger Kunststoffe produziert oder nur noch wiederverwendbare Artikel hergestellt werden. Doch wie immer ist es nicht ganz so einfach, wenn viele Parteien am Tisch sitzen.

Kinder: Es gibt verschiedene Meinungen und Interessen und deswegen können sie sich nicht so schnell einig werden.

NDR Info Kindernachrichten: Das große Ziel der Vereinten Nationen ist es, der Umweltverschmutzung durch Plastik bis 2040 ein Ende zu setzen. Dafür sollen bis zum nächsten Jahr insgesamt fünf solcher Treffen stattfinden. Es ist gar nicht so einfach, Plastik aus dem Alltag zu verbannen. Aber weniger Plastik wäre ja schon ein Anfang. Dazu die Frage an Charlotte, Max, Albrecht und Ole aus Stralsund: "Was tut ihr, um mit weniger Plastik auszukommen?"

Kind: "In einen Laden gehen, wo man auch Gemüse und Obst ohne Plastik kaufen kann. Wir sammeln auch Marmeladen-Gläser, damit man die für was anderes benutzen kann."

Kind: "Ich kaufe auch nicht mehr so viele Plastikflaschen, ich habe mir extra eine Maschine gekauft, die meine Glasflaschen mit Blubberwasser füllt."

Kind: "Wir haben auch zwei Maschinen, bei der einen muss man nicht immer Eiswürfel in Plastiktüten kaufen, sondern hat dann gleich immer Eiswürfel zuhause, man hat dann eine Eismaschine zuhause, die das ganz ohne Plastik, auch wenn man nicht zuhause ist, in so einen Behälter schüttet."

Kind: "Ich versuche die Umwelt zu schützen, indem ich weniger aus einem Strohhalm trinke, weniger Plastiktüten bei Rewe hole und ein bisschen mehr aus Gläsern trinke."

Dieses Thema im Programm: NDR Info | Kindernachrichten | 03.06.2023 | 11:40 Uhr