Stand: 18.11.2022 11:15 Uhr Kindernachrichten: Immer mehr Menschen auf der Erde von Anina Pommerenke

Kinder: Zurzeit leben auf der Erde so viele Menschen wie noch nie zuvor. Auf der Erde leben jetzt mehr als acht Milliarden Menschen. Und die Zahl steigt immer weiter an.

NDR Info Kindernachrichten: Laut Berechnungen der Vereinten Nationen war es diese Woche so weit: Irgendwo ist der acht-Milliardste Mensch auf die Welt gekommen. Und ein Ende des Bevölkerungswachstum ist erstmal nicht in Sicht. Experten schätzen, dass der Höhepunkt der Weltbevölkerung etwa in vierzig bis sechzig Jahren erreicht sein dürfte – und es dann langsam wieder weniger Menschen werden.

Bei so vielen Menschen stellen sich ganz praktische Fragen:

Kinder: Es brauchen ja alle Menschen Nahrung, Wasser und ein Dach über dem Kopf und das könnte vielleicht in Zukunft schwierig werden.

NDR Info Kindernachrichten: Allerdings ist es auch so, dass reiche Menschen sehr viel von dem verbrauchen, was unsere Erde hergibt. Manche Forschende sagen, dass es genügend Ressourcen, Wasser, Lebensmittel und Rohstoffe für alle Menschen gebe, sie müssten aber gerechter verteilt werden. Der Bevölkerungswachstum ist laut den Vereinten Nationen auch darauf zurückzuführen, dass es große Fortschritte in der Medizin gibt.

Probleme haben gerade die ärmsten Länder auf der Welt, wo besonders viele Kinder geboren werden. Dort gibt es noch große Herausforderungen, Hunger und Armut zu bekämpfen.

Dieses Thema im Programm: NDR Info | Kindernachrichten | 18.11.2022 | 11:40 Uhr