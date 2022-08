Stand: 05.08.2022 15:00 Uhr Kindernachrichten: Ideen fürs Energie-Sparen von Anina Pommerenke

Kinder: In vielen Ländern wird gerade darüber gesprochen, dass man nicht mehr so viel Strom und Gas verbrauchen soll.

NDR Info Kindernachrichten: Viele Experten befürchten, dass wir vor einer großen Gas- und Stromkrise stehen. Der Grund dafür ist der Krieg in der Ukraine. Normalerweise kaufen Deutschland und andere Länder in Europa viel Gas von Russland. Gas brauchen wir unter anderem zum Heizen, um Strom herzustellen oder auch in Fabriken. Doch seit Russland in die Ukraine eingefallen ist, hat sich vieles geändert. Deutschland und andere Länder haben wegen des Angriffskriegs Strafmaßnahmen gegen Russland beschlossen. Geld von mächtigen Menschen in Russland wurde beschlagnahmt und bestimmte Produkte werden nicht mehr eingekauft. Das ist ein großes Problem für Russlands Wirtschaft. Der russische Präsident Putin will auch von seiner Seite aus Druck machen und hat die Gaslieferungen, die über große dicke Rohre nach Deutschland kommen, stark eingeschränkt.

Kinder: Das ist eben sehr gefährlich aktuell, die könnten den Gashahn auch komplett abdrehen. Man sollte eben schon mal in andere Richtungen auch überlegen, was das jetzt mit dem Gas angeht.

NDR Info Kindernachrichten: So überlegen viele Länder, wie sie jetzt unabhängiger vom russischen Gas werden und Strom einsparen können. In Deutschland fordern unter anderem viele, die letzten Atomkraftwerke länger im Betrieb zu lassen - obwohl eigentlich schon vor vielen Jahren der Ausstieg aus der Atomkraft beschlossen wurde.

Kinder: In Spanien wurde gerade ein Gesetz erlassen, dass alle Gebäude in der Nacht nicht mehr die Fenster beleuchten sollen und auch nicht mehr Werbetafeln oder Schaufenster beleuchten sollen. In Deutschland ist es ein bisschen anders als in Spanien, weil in Deutschland kann man es halt freiwillig machen und in Spanien ist es Gesetz und alle müssen es machen. In Rostock wird zum Beispiel das Rathaus nicht mehr mit Licht angestrahlt.

NDR Info Kindernachrichten: Viele Menschen versuchen auch zuhause oder im Alltag Strom zu sparen. So wollen sie zum einen Beitrag in der aktuellen Notlage leisten. Zum anderen sind die Preise für Strom und Gas stark gestiegen - ein großes Problem für Familien und Menschen mit geringem Einkommen.

Kinder: Bei uns in der Klasse ist es so, dass einige auch probieren, ihre Telefone möglichst kurz anzuhaben. Also dass ein Akku für den ganzen Tag reicht ist das Projekt und das soll man möglichst hinkriegen. Vielleicht kann man im Winter, wenn es ein bisschen kälter wird, die Heizung nichtmehr auf 25 sondern auf 22 oder 20 Grad herunterdrehen. Zum Beispiel kann man, wenn man die Geräte längere Zeit nicht benutzt, Strom-Mehrfachsteckdosen ausschalten und wenn man das Haus verlässt, das Licht ausmachen.

Dieses Thema im Programm: NDR Info | Kindernachrichten | 06.08.2022 | 11:40 Uhr