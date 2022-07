Stand: 15.07.2022 15:00 Uhr Kindernachrichten: Hitzewelle im Süden Europas von Caren Busche

Kinder: Es gibt gerade eine große Hitzewelle in Südeuropa.Am meisten betroffen sind - glaube ich -Spanien, Portugal, Frankreich und Italien. Ich freu mich schon ziemlich auf unseren Sommerurlaub, der ist in Portugal. Aber erschreckend ist dann doch, wie hoch die Temperaturen sind.

Und durch diese Hitze brechen natürlich auch immer wieder Waldbrände aus. Besonders in Portugal und in Spanien sind die Waldbrände. Es ist ganz, ganz viele Feuerwehrleute im Einsatz.

NDR Info Kindernachrichten: Viele Menschen mussten schon ihre Häuser verlassen und in Sicherheit gebracht werden. So heiß, trocken und gefährlich ist es hier im Norden zum Glück nicht. Aber in den kommenden Tagen sollen die Temperaturen auch bei uns wieder steigen. Manche Menschen mögen das heiße Sommerwetter, andere stöhnen, wenn die Hitze kommt.

Wir haben Helene, Johannes, Niklas und Felix aus Hamburg gefragt: Wie kommt ihr mit hohen Temperaturen klar - und habt ihr Tipps, wie man sich am besten abkühlen kann?

Kind: "Also, bei Hitze freue ich mich eigentlich immer. Ich creme mich dann ein und mache draußen mit meinem Bruder Sport, also wir machen Wassersport, Schwimmen. Und ich würde auf jeden Fall ins Freibad gehen, um mich abzukühlen."

Kind: "Also, ich mag sehr gerne hohe Temperaturen, weil ich Hitze viel lieber mag, wenn man einfach mit einer kurzen Hose und einem T-Shirt rumlaufen kann. Das finde ich deutlich befreiender, als wenn man mit einem T-Shirt, einem Pulli, einer langen Hose und sowas allem rumlaufen muss - vielleicht mit einer Mütze, einer Jacke, das ist gar nicht meins. Und dann mache ich gerne Wassersport, im Urlaub gerne Surfen oder sonst auch einfach im Wasser schwimmen."

Kind: "Also, bei mir ist es so, dass ich die Hitze jetzt nicht so mega gut aushalte. Ab einem gewissen Punkt wird es halt einfach schwierig, dann ist mir einfach richtig heiß. Und mein Abkühlungstipp ist, entweder wenn ihr in der Nähe ein Gewässer habt, einfach reinspringen, natürlich nur, wenn man es darf. Und ansonsten Eis und Wassermelone essen."

Kind: "Meine Tipps sind setzt euch in den Schatten, trinkt viel, und geht euch manchmal abkühlen im Wasser. Ich komme manchmal mit der Hitze klar, und manchmal auch nicht. Ich habe die Hitze gestern am Strand erlebt, im Wasser, da fand ich die Hitze schön, aber am Abend finde ich die Hitze nicht so schön, weil ich nicht einschlafen kann."

