Kindernachrichten: Hinweise nach Pipeline-Explosionen

Kinder: Es gibt neue Spuren auf die Anschlagstäter oder -täterinnen, die die Löcher in die Pipeline reingesprengt haben.

NDR Info Kindernachrichten: Im vorigen September gab es einen Anschlag auf eine große Gas-Pipeline, die entlang einer riesigen Strecke auf dem Boden der Ostsee verläuft.

Kinder: Zwei große Röhren, die von Russland einmal durch die Ostsee nach Deutschland gelegt sind. Die Pipelines sind dafür da, dass von Russland nach Europa Erdgas transportiert wird.

NDR Info Kindernachrichten: Riesige Mengen Gas sind in den vergangenen Jahren aus Russland nach Deutschland geflossen. Durch die Pipeline mit dem Namen "Northstream 1". Viele Jahre ging das so. Weil die Länder der EU, vor allem Deutschland, immer mehr Gas kaufen wollten, war sogar noch eine zusätzliche Pipeline gebaut worden: "Northstream 2".

Doch die wurde nie in Betrieb genommen. Nachdem Russland die Ukraine angegriffen und einen Krieg begonnen hatte, wollte die EU möglichst keine Geschäfte mehr mit Russland machen. Und die Russen hörten dann selbst damit auf, noch Gas durch die alte Pipeline zu liefern.

Bei dem Sprengstoff-Anschlag am Boden der Ostsee wurde die Pipeline so stark beschädigt, dass sie erstmal unbenutzbar ist.

Kinder: Als die Erdgasrohre geplatzt sind, gab es natürlich eine große Blubberblase, die die Ostsee aufgewühlt hatte. Das war natürlich sehr giftig, und die Fische fanden das natürlich nicht so toll.

NDR Info Kindernachrichten: Wer hinter dem Anschlag steckt, ist auch Monate nach dem Anschlag nicht klar. In dieser Woche kamen aber einige neue Hinweise. Dabei geht es darum, wie es die Täter geschafft haben könnten, die Pipeline zu zerstören. Die Polizei mehrerer Länder in Europa arbeitet weiter daran, den Anschlag aufzuklären.

