Stand: 29.10.2022 11:15 Uhr Kindernachrichten: Hilfe wegen hoher Preise von Caren Busche

NDR Info Kindernachrichten: Viele Menschen in Deutschland sind besorgt wegen der hohen Gaspreise. Denn durch den Krieg in der Ukraine ist Gas deutlich teurer geworden. Und viele Menschen haben Angst, dass sie ihre Rechnungen nicht mehr bezahlen können und im Winter frieren müssen.

Kinder: Im Winter wird es ja auch relativ kalt und zum Beispiel bei uns sind die Wände nicht so, dass da keine Kälte durchkommt, weil das Haus schon älter ist. Und dadurch wird es auch drinnen etwas kälter. Ich glaube, in den letzten Wochen hatten wir Glück, weil wir ja in Hamburg relativ warmes Wetter hatten, da konnte man sich einfach mal einen Pullover anziehen. Momentan wird ja alles irgendwie teurer und wenn alles so viel kostet, können sich das viele nicht mehr leisten.

NDR Info Kindernachrichten: Die Bundesregierung will jetzt schnell helfen – bei den Heizkosten. Da wird schon länger drüber gesprochen. Aber diese Woche wurde nun ein Plan fertig gemacht: Im Dezember soll es eine finanzielle Unterstützung für alle geben, die mit Gas oder Fernwärme heizen. Der Staat soll die Kosten übernehmen - und zwar für einen ganzen Monat.

Dieses Thema im Programm: NDR Info | Kindernachrichten | 29.10.2022 | 11:40 Uhr