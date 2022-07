Stand: 29.07.2022 15:00 Uhr Kindernachrichten: Hilfe für die kleinen Heuler von Anina Pommerenke

Kinder: Diese Woche wurden die ersten Heuler zurück ins Meer gelassen. Heuler sind die Babys von Seehunden. Und die werden Heuler genannt, weil die stoßen so einen Gesang aus und das klingt, als würden die heulen. Da gibt es so Auffangstationen – da waren wir auch schon mal, das ist ganz toll, wie die sich darum kümmern. Da gab‘s so Wasserbecken, wo die Heuler drinnen geschwommen sind – da kamen immer die Pfleger zur Fütterung und es gab Milch aus Fläschchen. Wenn’s den Tieren am Ende gut genug geht, dürfen sie wieder in Nordsee.

NDR Info Kindernachrichten: Diese Woche war es soweit für Paul und Friso. Die beiden Heuler haben noch während der Säugezeit ihre Mutter verloren und wurden deswegen auf der Seehundstation Friedrichskoog gemeinsam mit über 180 Artgenossen aufgepäppelt. Ganze 25 Kilo müssen die jungen Tiere auf die Waage bringen, bis sie wieder in die Freiheit dürfen. Aber Achtung: nicht jeder junge Seehund, der zum Beispiel allein am Strand liegt, braucht auch wirklich Hilfe. Man sollte die Tiere in Ruhe lassen und einen Experten zu Hilfe holen.

