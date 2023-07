Stand: 14.07.2023 15:00 Uhr Kindernachrichten: Hilfe für die Ukraine von Jonas Valentin Weber

Kinder: Jetzt gab es gerade einen Nato-Gipfel in Litauen. Die Nato ist ein militärischer Verbund, der im Kriegsfall von einem Nato-Mitglied, mit verteidigt das Land. Und aus dieser Nato haben sich die G7-Staaten nochmal getroffen - das sind Deutschland, Kanada, USA, Großbritannien, Japan, Italien und Frankreich. Und die haben beschlossen, die Ukraine mit militärischen Hilfen und finanzieller Hilfe auszustatten, und dass auch langfristig.

NDR Info Kindernachrichten: Genau, da geht es vor allem um Ausrüstung und Munition für verschiedene Waffen - zum Beispiel für Geschütze, die Raketen abfeuern können oder für Panzer. Seit mehreren Wochen versucht die Ukraine auch, eigenes Gebiet, das Russland besetzt hat, wieder zurückzuerobern. Aber die russische Armee hat in manchen Teilen der Ukraine große und starke Verteidigungsanlagen gebaut, wo es schwierig ist, durchzukommen.

Kinder: Das war ein Signal an die Ukraine, dass sie länger unterstützt werden, und an Russland, dass sie es nicht so einfach haben werden.

Dieses Thema im Programm: NDR Info | Kindernachrichten | 15.07.2023 | 11:40 Uhr