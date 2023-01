Stand: 27.01.2023 18:00 Uhr Kindernachrichten: Hilfe für die Ukraine von Jonas Valentin Weber

Kinder: Ich habe gehört, dass Deutschland der Ukraine jetzt doch Panzer senden will. Die Ukraine kämpft gerade gegen Russland. Olaf Scholz hat lang darüber nachgedacht, dass er der Ukraine Leopard-2-Panzer geben möchte - zur Verteidigung. Deutschland hat auch lange überlegt, weil sie Angst hatten, nach und nach in den Krieg dann irgendwie mit reinzurutschen. Das Besondere an diesen Panzern ist, dass es richtig große Kampfpanzer sind.

NDR Info Kindernachrichten: Ja, und weil die Leopard-Panzer so schnell und gefährlich sind - heißen sie auch so wie das Raubtier. Experten sagen, dass sie mit die besten Panzer der ganzen Welt sind. 14 Stück will Deutschland demnächst an die Ukraine liefern. Kanzler Scholz und auch die Chefs anderer Länder glauben, dass sich die Ukraine damit im eigenen Land besser gegen die russischen Angriffe wehren - und die Gebiete, die sie an Russland verloren hat, wieder zurückerobern kann. Und auch die Ukraine selbst hat schon lange darum gebeten, dass sie die Kampfpanzer bekommt.

Kinder: Olaf Scholz hat gefordert, dass die USA auch Panzer in die Ukraine schickt. Der deutsche Verteidigungsminister und der USA-Verteidigungsminister haben sich getroffen und haben dann darüber geredet und jetzt ist es beschlossene Sache. Auch unser Nachbarland Polen hat schon beschlossen, dass es deutsche Panzer in die Ukraine verschicken will.

NDR Info Kindernachrichten: Und auch dazu hat Kanzler Scholz jetzt ja gesagt. Um Leopard-Panzer an die Ukraine zu geben, brauchen andere Länder wie Polen die Erlaubnis von Deutschland, weil die Panzer hier gebaut werden. Für die deutsche Regierung war es wichtig, dass auch andere Länder Kampfpanzer liefern. Denn Russland wird es überhaupt nicht gut finden, wenn die Ukraine solche schweren Waffen bekommt. Da wollte Deutschland nicht allein dastehen.

