Kindernachrichten: Hilfe für Erdbebenopfer

Kinder: Es gab ein schlimmes Erdbeben in der Türkei und Syrien. Ich habe gehört, dass sehr viele Menschen gestorben sind. Und sehr viele Kinder wurden auch zu Waisen, sie haben ihre Eltern durch das Erdbeben verloren und viele Menschen wurden obdachlos.

NDR Info Kindernachrichten: Es ist die schlimmste Naturkatastrophe der vergangenen Jahre gewesen. Es gab eine Reihe von Erdbeben in kurzer Zeit. Fast zwei Wochen ist das mittlerweile her. Sehr, sehr viele Menschen in den Erdbebengebieten der Türkei und Syrien wissen nicht, wie es für sie weitergehen soll. Sie sind zum Teil in Notunterkünften untergebracht, zum Teil aber auch ganz auf sich gestellt und brauchen dringend Hilfe. Und die kommt auch aus vielen Ländern.

Kinder: Wir in Deutschland helfen auch mit und spenden Geld und Dinge, wie zum Beispiel Decken, Klamotten. Ich hab immer die Tagesschau gesehen und da wurde auch immer soetwas angezeigt, wo man spenden kann. Und da wurden auch manchmal Videos gezeigt, wo ganz viele Säcke voller Decken und medizinischer Verpflegung drin waren, die die dann in die Türkei und auch nach Syrien geliefert wurden.

NDR Info Kindernachrichten: Geld oder Sachen an Organisationen zu spenden, ist eine Möglichkeit zu helfen. Aus Deutschland und anderen Ländern sind auch viele Helfer vor allem in die Türkei gereist - Freiwillige und Experten, die sich mit Katastrophenhilfe und zum Beispiel der Rettung von Menschen auskennen. Wie durch ein Wunder konnten auch Tage nach den Beben noch einige Überlebende aus den Trümmern befreit werden.

Kinder: Ein 17-jähriges Mädchen ist jetzt nach über 200 Stunden, das ist richtig lange, gerettet wurden - sie hat es durchgehalten und wurde jetzt lebend unter den Trümmern geborgen.

NDR Info Kindernachrichten: In den zerstörten Gebieten im Norden von Syrien scheint die Lage immer noch schwieriger zu sein als in der Türkei, weil es dort seit Jahren Machtkämpfe zwischen Rebellengruppen und der Regierung gibt.

Kinder: Es war lange nur ein Grenzübergang offen. Und jetzt hat der Präsident von Syrien noch mehr Grenzübergänge geöffnet, damit die Leute Hilfe bekommen, die jetzt ziemlich weit vom Grenzübergang entfernt sind und die, die nicht von dem Präsidenten regiert werden, sondern von anderen Gruppen.

NDR Info Kindernachrichten: Viele hoffen darauf, dass die zerstörten Häuser bald wieder aufgebaut werden und dann stabiler sind als vorher. Wie lange das dauern wird, kann zurzeit aber niemand sagen.

