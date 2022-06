Stand: 24.06.2022 15:00 Uhr Kindernachrichten: Helle Sommertage von Anina Pommerenke

NDR Info Kindernachrichten: Am Dienstag war die Sonnenwende - und damit der längste Tag des Jahres. Das heißt: Ab sofort wird es abends wieder früher dunkel - auch wenn man das in den ersten Wochen kaum merkt. Erstmal können wir also noch jede Menge Tageslicht auch am Abend genießen. Wir wollten von Collien, Victoria, Jon und Matti vom Gymnasium Alstertal in Hamburg wissen:

Was ist für dich das Schönste an einem langen, hellen Sommerabend?

Kind: "Ich finde es cool, dass man sich mit Freunden und Familie lange draußen bleiben kann, sich treffen kann, dass man noch lange zusammen was machen kann."

Kind: "Abends mit meiner Familie auf der Terrasse sitzen oder irgendwie picknicken abends im Sonnenuntergang."

Kind: "Ich kann noch länger draußen bleiben und das Wetter genießen und in den Garten. Abends bin ich dann meistens auf der Liege und gucke in den Himmel oder ich spiele mit meiner Freundin noch im Garten."

Kind: "Mit meinem Bruder spiele ich Fußball, oder wir grillen - oder ich habe ein Baumhaus gebaut und da bin ich dann manchmal drinnen."

