Stand: 07.01.2023 16:27 Uhr Kindernachrichten: Gute Vorsätze für das neue Jahr von Caren Busche

Kind: Viele Leute auf der ganzen Welt haben sich Vorsätze gemacht, damit sie etwas schaffen im nächsten Jahr.

Kind: Zum Beispiel mit dem Rauchen aufhören, oder öfter ins Fitness-Studio gehen, immer mit den Süßigkeiten essen aufhören.

Kind: Bei manchen Leuten klappt das und bei manchen Leuten aber auch nicht.

NDR Info Kindernachrichten: Beim Thema "Gute Vorsätze" kann es schon passieren, dass besonders Erwachsene große Ziele ankündigen - und spätestens im Februar herumdrucksen, wenn jemand auf ihre heldenhaften Pläne für ein besseres Verhalten zu sprechen kommen. Wir fragten die Kinder der Klasse 5 a des Pädagogiums Schwerin: Wie sieht es bei euch mit den guten Vorsätzen aus ? Und sind die Erwachsenen in diesem Punkt Vorbilder?

Kind: Also die Klassiker sind eigentlich, dass man sich besser benimmt und bessere Noten schreibt. Und dass ich nicht immer meinen Bruder ärger.

Kind: Ja, ich würde mich gerne in der Schule ein bisschen verbessern und etwas mehr Sport machen.

Kind: Also, ich habe mir nichts vorgenommen, weil alles okay ist, so wie es jetzt ist.

Kind: Also bei Erwachsenen höre ich öfter mal, dass sie mehr Sport machen, oder nicht so oft aufs Handy gucken, aber dann ist man im Bett und zehn Minuten später sind die denn schon wieder am Handy.

Dieses Thema im Programm: NDR Info | Kindernachrichten | 07.01.2023 | 11:40 Uhr