Kindernachrichten: Großes Spektakel in London

NDR Info Kindernachrichten: In Großbritannien dreht sich heute alles um König Charles. Denn heute ist der Tag seiner Krönung - nachdem seine Mutter, Königin Elisabeth, im vergangenen Jahr gestorben war. Für solche Anlässe gibt es eine sehr besondere Krone - sie ist aus dem 17. Jahrhundert und besonders wertvoll - aus purem Gold mit 400 Edelsteinen. Sie wird ausschließlich für Krönungen benutzt.

Das Königshaus hat etwa 2.000 Gäste eingeladen, viele Staatschefs sind dabei und Mitglieder aus anderen Königshäusern. Auch viele Schaulustige sind nach London gekommen, um dabei zu sein, wenn das Königspaar mit einer vergoldeten Kutsche durch die Stadt fährt. Und die Fernsehbilder von der Krönung sind heute weltweit zu sehen. Wir haben Lea, Martha, Tarja und Yuki aus dem Schulzentrum am Sund in Stralsund gefragt:

"Wie ist das bei euch – was meint ihr zu der Krönung des britischen Königs?"

Kind: "Ich finde es sehr schade, dass Elisabeth gestorben ist."

Kind: "Also, ich glaube, dass viele Engländer immer noch Queen Elisabeth nachtrauern."

Kind: "Ich glaube auch, dass sehr viele Elisabeth noch vermissen oder ihr hinterher trauern."

Kind: "Also, ich glaube für die meisten in England ist es jetzt ein sehr komisches Gefühl, weil sie jetzt jahrelang Königin Elisabeth hatten und jetzt King Charles."

