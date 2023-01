Stand: 13.01.2023 15:00 Uhr Kindernachrichten: Großer Wirbel um ein kleines Dorf von Jörgpeter von Clarenau

Kinder: Es gibt gerade richtig Stress in einem Dorf mit Polizei und Umweltschützern.

NDR Info Kindernachrichten: Lützerath, so heißt das kleine Dorf in Nordrhein-Westfalen, in dem vor ein paar Tagen einer der größten Polizeieinsätze der letzten Jahre begonnen hat.

Mehrere hundert Menschen, die einen besseren Umwelt- und Klimaschutz fordern, hatten Lützerath besetzt und wollten nicht freiwillig da weggehen. Die meisten von ihnen wurden von Polizistinnen und Polizisten weggetragen. Die Leute, die in Lützerath gewohnt hatten, sind schon lange weggezogen. Sie mussten ihre Häuser verkaufen. Das ganze Dorf und das Gelände drumherum gehört jetzt dem Energiekonzern RWE. Der baut in der Gegend schon lange Braunkohle ab, die vor allem zum Heizen verwendet wird. Und unter der Erde von Lützerath liegt auch noch viel davon.

Die Genehmigung zum Abbaggern hat der Konzern RWE schon lange. Gerichte haben bestätigt, dass der Ort für den Abbau der Braunkohle verschwinden darf. Aber Umweltschützer finden das schlimm. Sie weisen darauf hin, dass Braunkohle besonders umweltschädlich ist.

Kinder: Braunkohle ist nicht so gut irgendwie für das Klima, oder es wird dann nicht so gut abgebaut, dass das auch sehr schädlich sein kann und das ist wahrscheinlich nicht so gut.

NDR Info Kindernachrichten: Tatsächlich wird beim Verbrennen von Braunkohle noch mehr CO² freigesetzt wird als bei der schwarzen Kohle, die man Steinkohle nennt. Deswegen fordern Umweltschützer, den Abbau und das Verbrennen von Braunkohle ganz zu verbieten. Die politischen Parteien streiten schon lange über diese Frage.

Doch was den Ort Lützerath angeht, sagen die meisten Politiker, auch die von den Grünen, dass hier das Wichtigste längst entschieden ist. Sie weisen darauf hin, dass es eine Abmachung mit der Firma RWE gegeben hat: Lützerath darf noch für den Abbau der Kohle zerstört werden. Dafür werden mehrere andere Dörfer in der Gegend verschont.

