Kindernachrichten: Großer Wirbel um Abi-Prüfung

Kinder: In Nordrhein-Westfalen gab es diese Woche eine sehr große Aufregung wegen der Abiturprüfungen. Die ganzen Schüler, die sich vorbereitet hatten, mussten nochmal ganze zwei Tage warten. Die Lehrer konnten einfach nicht die Prüfungen runterladen. Es hat wirklich nicht geklappt, nur bei jeder dritten Schule. Es ging zum Beispiel um die Fächer Biologie, Informatik und Physik. Dreißigtausend Schüler konnten ihre Prüfung nicht richtig starten.

NDR Info Kindernachrichten: Das muss man sich mal vorstellen: Wochenlang bereitet man sich darauf vor, ist aufgeregt, will die Abi-Prüfungen einfach hinter sich haben. Und dann werden sie kurz vor Beginn verschoben - weil die Lehrer die Aufgaben nicht aus dem Internet herunterladen konnten. Normalerweise verschickt die Schulbehörde jedes Bundeslandes die Aufgaben immer einen Tag vor den Prüfungen an alle Schulen. Aber weil das in Nordrhein-Westfalen nicht überall geklappt hat, wurden die Abi-Prüfungen um zwei Tage verschoben.

Kinder: Für manche ist es vielleicht ein Vorteil, weil sie dann nochmal in die Hefte reingucken können und das Thema nochmal anschauen können, aber für manche auch ein Nachteil, weil sie dann denken: Och, so gut geübt - heute Nachmittag hab ich es endlich hinter mir und dann ist es doch erst Freitag. Für manche könnte es auch ein Vorteil sein, aber für mich wäre es glaube ich eher blöd, weil du arbeitest ja da ein Leben lang darauf hin auf dieses Abitur eigentlich.

NDR Info Kindernachrichten: Und was der Grund für das Problem gewesen ist - das ist noch unklar und soll jetzt genau untersucht werden. Die zuständigen Politiker haben sich bei den Schülerinnen und Schülern entschuldigt.

