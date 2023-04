Stand: 28.04.2023 15:00 Uhr Kindernachrichten: Großer Treffpunkt für Lese-Fans von Anina Pommerenke

Kinder: Eine Buchmesse ist eine riesige Halle, wo ganz viele neue Bücher ausgestellt werden, die Leute verkaufen wollen. Das Ziel könnte sein, dass man viel Geld mit nach Hause nimmt und dass man auch viele Leute zum Lesen bringt.

NDR Info Kindernachrichten: Und nach langer Pause wegen der Pandemie gibt es in diesem Jahr wieder die große Buchmesse in Leipzig, zu der viele Menschen aus Deutschland und der ganzen Welt anreisen. An hunderten Ständen stellen die Verlage ihre neuesten Bücher vor. Auch Kinder- und Jugendliteratur spielt dabei eine große Rolle.

Kinder: Wenn man schon als Kind nicht gerne lesen möchte, dann möchte man als Erwachsener auch nicht gerne lesen. Das wissen die Verlage ganz genau und bemühen sich, schon schöne Kinderbücher zu drucken.

NDR Info Kindernachrichten: Ein besonderes Highlight auf der Buchmesse ist für viele auch die Manga-Comic-Con. Das gesamte Wochenende über werden viele Fans von Comic-Figuren in aufwendigen Kostümen erwartet. Außerdem kann man viele Menschen kennenlernen, die sich die tollen Geschichten ausdenken und sie zeichnen.

