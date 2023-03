Stand: 10.03.2023 18:00 Uhr Kindernachrichten: Große Unterschiede beim Gehalt von Jörgpeter von Clarenau

Kinder: Wenn ein Mann und eine Frau denselben Job haben, kriegt die Frau weniger als der Mann. Jedenfalls ist das ganz oft so.

NDR Info Kindernachrichten: In den vorigen Tagen wurde viel über Gleichberechtigung gesprochen. Anlass waren der Internationale Frauentag und der "Equal-Pay-Day". Beide Tage wurden eingerichtet, um darauf hinzuweisen, dass noch viel geschehen muss, dass Frauen überall die gleichen Rechte haben wie Männer.

"Equal-Pay-Day" ist englisch und heißt übersetzt "Gleiche-Bezahlung-Tag". Da geht es darum, dass Frauen für die gleiche Arbeit in fast jedem zehnten Job weniger Geld bekommen als Männer. Und sie verdienen auch insgesamt deutlich weniger, weil sie häufiger in schlechter bezahlten Berufen oder in Teilzeit arbeiten.

Kinder: "Equal Payday“ ist ein Tag, der am 7. März war, mit dem man zeigen möchte, wieviel Geld weniger die Frauen verdienen.

NDR Info Kindernachrichten: Am Frauentag und am "Equal-Pay-Day" gab es in vielen Ländern Demonstrationen und Proteste.

Kinder: Es gibt auch Länder, zum Beispiel in Afghanistan und Iran, in denen die Frauen noch schlechter behandelt werden. In anderen Ländern wird Frauen sogar verboten, zu arbeiten.

NDR Info Kindernachrichten: Auch in Deutschland gibt es in Sachen "Gleichberechtigung" noch viel zu tun. Aber in es gibt auch Erfolge.

Kinde: Zum Glück ist es so, dass in den meisten Schulen in Deutschland, und in ein paar anderen Ländern, die Mädchen kein bisschen bestraft werden. Da gelten die gleichen Regeln wie bei den Jungs.

